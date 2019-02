生年月日:1989年2月8日





デビュー:2008年4月、男性グループ、A'st1





インスタグラム:https://www.instagram.com/onestarl/

ユーチューブ:https://www.youtube.com/channel/UCraWp23RO7wBq5S2Yifhz5w





バラード歌手、イム・ハンビョル。





2008年、韓日中6人組ボーイズグループ、A'st1でデビュー。2010年、3人組ボーカルグループ、Monday Kizで活動。2018年、ソロデビュー。





<Single>

「A Tearful Farewell」(2019年1月)

「The Way To Say Goodbye」(2018年9月)





<Original Soundtrack>

「ヒジェ」 ドラマ『第3の魅力』(2018年10月)

「Stand By You」 ドラマ『ミスティ~愛の真実~』(2018年3月)