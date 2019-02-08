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チャン・ボムジュン 全国公演「カラオケで」

#Concert Info l 2019-02-11

K-POP INDEX


日時：2019年4月6日（土）18:00、7日（日）17:00、13日（土）18:00、14日（日）17:00

場所：ソウル・BLUESQUARE IMARKET HALL

料金：全席 99,000ウォン


2019チャン・ボムジュン（Busker Busker）全国公演「カラオケで」


思わず鼻歌を歌ってしまう暖かい季節、Busker Buskerのボーカル、チャン・ボムジュンが3年ぶりに全国津々浦々の皆さんに会いに行きます。

大切な家族、恋人、友達と一緒に、全国の会場をチャン・ボムジュンの歌で満たしましょう。


＜日程＞

大邱（テグ）4月20日（土）、21日（日）

全州（チョンジュ）4月27日（土）

昌原（チャンウォン）5月4日（土）

釜山（プサン）5月11日（土）

大田（テジョン）5月18日（土）

高陽（コヤン）5月19日（日）

清州（チョンジュ）5月26日（日）

光州（クァンジュ）6月1日（土）

水原（スウォン）6月8日（土）、9日（日）

天安（チョナン）6月15日（土）

麗水（ヨス）6月21日（金）、22日（土）

城南（ソンナム）6月29日（土）

蔚山（ウルサン）7月6日（土）

利川（イチョン）7月13日（土）

金海（キメ）7月20日（土）

済州（チェジュ）8月3日（土）

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