チャン・ボムジュン 全国公演「カラオケで」

どうする? 高齢者の定義
2019-02-08
#Concert Info l 2019-02-11
日時：2019年4月6日（土）18:00、7日（日）17:00、13日（土）18:00、14日（日）17:00
場所：ソウル・BLUESQUARE IMARKET HALL
料金：全席 99,000ウォン
2019チャン・ボムジュン（Busker Busker）全国公演「カラオケで」
思わず鼻歌を歌ってしまう暖かい季節、Busker Buskerのボーカル、チャン・ボムジュンが3年ぶりに全国津々浦々の皆さんに会いに行きます。
大切な家族、恋人、友達と一緒に、全国の会場をチャン・ボムジュンの歌で満たしましょう。
＜日程＞
大邱（テグ）4月20日（土）、21日（日）
全州（チョンジュ）4月27日（土）
昌原（チャンウォン）5月4日（土）
釜山（プサン）5月11日（土）
大田（テジョン）5月18日（土）
高陽（コヤン）5月19日（日）
清州（チョンジュ）5月26日（日）
光州（クァンジュ）6月1日（土）
水原（スウォン）6月8日（土）、9日（日）
天安（チョナン）6月15日（土）
麗水（ヨス）6月21日（金）、22日（土）
城南（ソンナム）6月29日（土）
蔚山（ウルサン）7月6日（土）
利川（イチョン）7月13日（土）
金海（キメ）7月20日（土）
済州（チェジュ）8月3日（土）
2019-02-08
2019-02-06
2019-02-04