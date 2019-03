Stray Kids　デビュー1周年記念日にアルバム発表

© JYP Entertainment

ボーイズグループ、Stray Kidsが25日、ニューミニアルバム『Cle 1:MIROH』をリリースします。





所属事務所によりますと、25日はStray Kidsのデビュー1周年記念日です。アルバムのタイトルは、フランス語で鍵という意味の「Cle」と、韓国語で迷路という意味の「MIROH」を組み合わせたものです。





Stray Kidsは2017年10月、オーディション番組で選ばれたメンバーによって結成され、2018年1月、プレデビューアルバム『Mixtape』をリリースし、3月、1stミニアルバム『I am NOT』で正式デビューしました。その後、8月、2ndミニアルバム『I am WHO』、10月、3rdミニアルバム『I am YOU』をリリースし、メンバーは作詞作曲にも参加するなど、音楽的力量を発揮してきました。





現在、Stray Kidsはワールドツアー「UNVEIL TOUR 'I am…'」を開催しています。これまで1月19日のタイを皮切りに、26日にはジャカルタ、2月21日にはメルボルン、24日にはシドニーで公演を行いました。4月27日にはマニラを訪れます。また、5月からは米国でショーケースを行う予定で、ニューヨーク、ロサンゼルス、ヒューストンの3都市を巡ります。