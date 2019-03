ベク・イェリン　gaon週間チャート3冠

© JYP Entertainment

ガールズデュオ、15&のメンバーでソロとしても活動しているベク・イェリンが、gaon週間チャートで3冠を達成しました。





gaonチャートによりますと、18日にリリースされたベク・イェリンの新曲「Maybe It's Not Our Fault(それはたぶん私たちのせいではないでしょう/クゴン アマ ウリエ チャルモスン アニル コヤ)」は、第12週(3月17日~23日)のデジタル、ダウンロード、ストリーミングの3チャートで1位を獲得しました。





また、同曲をリードトラックに据えたベク・イェリンの2ndソロ・ミニアルバム『Our love is great』は、全収録曲がデジタルチャートTOP30にランクインしました。





ミニアルバムはベク・イェリンにとって2年ぶりの新譜です。リードトラックの「Maybe It's Not Our Fault」は、ベク・イェリンの幻想的なボーカルとメロディーが特徴の曲で、互いの間に意図せず生まれた不安は私たちのせいではなく、むしろ私たちを成長させてくれるだろうという「関係」に対するベク・イェリンの考えが込められました。