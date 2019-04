Baek Ye-rin

生年月日:1997年6月26日

身長/体重:165cm/45kg

血液型:B型





デビュー:2012年10月、ガールズデュオ、15&





インスタグラム:https://www.instagram.com/yerin_the_genuine/





シンガーソングライター、ベク・イェリン。





2012年、パク・ジミンとともにガールズデュオ、15&のメンバーとしてデビュー。JYPエンターテインメント所属。





2015年11月、ソロアルバムをリリース。ソロアルバムでは作詞、作曲に名を連ねる。活動はライブ中心で、その模様をユーチューブやSNSで配信。15&ではアイドル系のダンス曲を歌ったが、ソロでは声音を生かし、インディー音楽を想起させるような曲を歌っている。2018年、「the volunteers」というバンドも結成。





<Mini Album>

『Our love is great』(2019年3月)

「Maybe It's Not Our Fault」





『FRANK』(2015年11月)

「Across the universe」





<Single>

『Love you on Christmas』(2016年12月)

「Love you on Christmas」





『Bye bye my blue』(2016年6月)

「Bye bye my blue」





<Original Soundtrack>

「Blooming Memories」 ドラマ『シカゴ・タイプライター』(2017年4月)