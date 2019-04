BLACKPINK　4日深夜0時ニューEPリリース

© YG Entertainment

ガールズグループ、BLACKPINKが4日深夜0時(=5日午前0時)、ニューEP『KILL THIS LOVE』をリリースします。





タイトル曲「KILL THIS LOVE」は、強烈なブラスと壮大なドラムのサウンド、BLACKPINKのカリスマあふれるラップとボーカルが特徴の曲で、TEDDYをはじめとするYGエンターテインメント所属のプロデューサーが作詞作曲しました。





ニューEPには「KILL THIS LOVE」の他、「Don't Know What To Do」「Kick It」など全5曲が収録されています。関係者によりますと、ニューEPはアメリカでの活動に照準を合わせたアルバムだとのこと。BLACKPINKは「曲に合わせたコンセプトを消化することに神経を使いました」とコメントしました。





なお、BLACKPINKは12日と19日、アメリカ最大の音楽フェス、コーチェラ・フェスティバルに出演します。また、17日からはロサンゼルスを皮切りに6都市を巡る北米ツアーをスタートさせます。