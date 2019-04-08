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BTS 5TH MUSTER 「MAGIC SHOP」

2019-04-08

K-POP INDEX


(釜山)

日時：2019年6月15日（土）19:00、16日（日）19:00

場所：釜山・アジアド補助競技場

料金：第5期ファンクラブ先行抽選　88,000ウォン / 一般 99,000ウォン（全席スタンディング）


(ソウル)

日時：2019年6月22日（土）19:00、23日（日）19:00

場所：ソウル・オリンピック公園体操競技場

料金：第5期ファンクラブ先行抽選　88,000ウォン / 一般 99,000ウォン（スタンディング&指定席）


BTS（防弾少年団）公式グローバル・ファンミーティング

BTS 5TH MUSTER 「MAGIC SHOP」


ボーイズグループ、BTS（防弾少年団）が5度目のグローバル・ファンミーティングをソウルと釜山で行います。今回のグローバル・ファンミーティングは、BTSの公式ファンクラブ、ARMYの第5期が対象です。


BTSは4月12日、ニューアルバム『MAP OF THE SOUL：PERSONA』をリリースします。13日には米NBCの『Saturday Night Live』に出演し、新曲を世界初披露します。

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