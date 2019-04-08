日本の新元号発表と韓日関係
2019-04-05
2019-04-08
(釜山)
日時：2019年6月15日（土）19:00、16日（日）19:00
場所：釜山・アジアド補助競技場
料金：第5期ファンクラブ先行抽選 88,000ウォン / 一般 99,000ウォン（全席スタンディング）
(ソウル)
日時：2019年6月22日（土）19:00、23日（日）19:00
場所：ソウル・オリンピック公園体操競技場
料金：第5期ファンクラブ先行抽選 88,000ウォン / 一般 99,000ウォン（スタンディング&指定席）
BTS（防弾少年団）公式グローバル・ファンミーティング
BTS 5TH MUSTER 「MAGIC SHOP」
ボーイズグループ、BTS（防弾少年団）が5度目のグローバル・ファンミーティングをソウルと釜山で行います。今回のグローバル・ファンミーティングは、BTSの公式ファンクラブ、ARMYの第5期が対象です。
BTSは4月12日、ニューアルバム『MAP OF THE SOUL：PERSONA』をリリースします。13日には米NBCの『Saturday Night Live』に出演し、新曲を世界初披露します。
2019-04-05
2019-04-07
2019-04-03