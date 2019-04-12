



＜イ・スンヒョプ＞ボーカル&ラップ

生年月日：1992年10月31日

身長/体重：181cm/65kg





＜チャ・フン＞ギター

生年月日：1994年7月12日

身長/体重：180cm/68kg





＜キム・ジェヒョン＞ドラム

生年月日：1994年7月15日

身長/体重：180cm/68kg





＜ユ・フェスン＞ボーカル

生年月日：1995年2月28日

身長/体重：175cm/62kg





デビュー：2015年5月





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バンド、N.Flying（エヌフライング）。





FTISLAND、CNBLUEに続くFNCエンターテインメント所属のバンド。バンド名は「New Flying」「Next Flying」の意味で強い飛躍の意志が込められている。





2013年10月、日本デビュー。当時のメンバーはイ・スンヒョプ（ボーカル&ラップ）、チャ・フン（ギター）、クォン・グァンジン（ベース）、キム・ジェヒョン（ドラム）の4人。2015年5月、韓国デビュー。2017年6月、オーディション番組『プロデュース101シーズン2』に出演したユ・フェスン（ボーカル）を加え、5人組のツインボーカルバンドとして新たなスタートを切る。2018年12月、クォン・グァンジンが脱退し、再び4人組となる。





（韓国）

＜Mini Album＞

4th『HOW ARE YOU？』（2018年5月）

「HOW R U TODAY」





3rd『THE HOTTEST：N.Flying』（2018年1月）

「Hot Potato（トゥゴウン カムジャ）」





2nd『THE REAL：N.Flying』（2017年8月）

「The Real（チンジャガ ナタナッタ）」





1st『Oh My God（ギガ マッキョ）』（2015年5月）

「ギガ マッキョ（Awesome）」





＜Single＞

『FLY HIGH PROJECT #3 ‘ポミ プシゲ（春が眩しく）’』 （2019年4月）

「ポミ プシゲ（春が眩しく）」





『FLY HIGH PROJECT #2 ‘Rooftop’』 （2019年1月）

「Rooftop（オクタプパン）」





『FLY HIGH PROJECT #1 ‘花’』（2018年10月）

「LIKE A FLOWER（コッ）」





『Lonely』（2015年10月）

「Lonely」





＜Original Soundtrack＞

「Let Me Show You」 ドラマ『知ってるワイフ』（2018年9月）

「So pretty」 ドラマ『Luvpub（恋愛屋台）』（2018年4月）





（日本）

＜Album＞

『BROTHERHOOD』（2019年5月）





＜Single＞

『Endless Summer』（2016年7月）

『Knock Knock』（2016年2月）

『One and Only』（2014年1月）

『BASKET』（2013年10月）