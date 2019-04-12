韓米首脳会談 米朝交渉再開に繋がるか
2019-04-12
#Artists Search l 2019-04-15
＜イ・スンヒョプ＞ボーカル&ラップ
生年月日：1992年10月31日
身長/体重：181cm/65kg
＜チャ・フン＞ギター
生年月日：1994年7月12日
身長/体重：180cm/68kg
＜キム・ジェヒョン＞ドラム
生年月日：1994年7月15日
身長/体重：180cm/68kg
＜ユ・フェスン＞ボーカル
生年月日：1995年2月28日
身長/体重：175cm/62kg
デビュー：2015年5月
韓国公式サイト：https://fncent.com/nflying/b/introduce/1559
日本公式サイト：http://nflying-official.jp
インスタグラム：https://www.instagram.com/letsroll_nf/
ツイッター：https://twitter.com/NFlyingofficial
フェイスブック：https://www.facebook.com/officialnflying
ユーチューブ：https://www.youtube.com/user/nflyingofficial
バンド、N.Flying（エヌフライング）。
FTISLAND、CNBLUEに続くFNCエンターテインメント所属のバンド。バンド名は「New Flying」「Next Flying」の意味で強い飛躍の意志が込められている。
2013年10月、日本デビュー。当時のメンバーはイ・スンヒョプ（ボーカル&ラップ）、チャ・フン（ギター）、クォン・グァンジン（ベース）、キム・ジェヒョン（ドラム）の4人。2015年5月、韓国デビュー。2017年6月、オーディション番組『プロデュース101シーズン2』に出演したユ・フェスン（ボーカル）を加え、5人組のツインボーカルバンドとして新たなスタートを切る。2018年12月、クォン・グァンジンが脱退し、再び4人組となる。
（韓国）
＜Mini Album＞
4th『HOW ARE YOU？』（2018年5月）
「HOW R U TODAY」
3rd『THE HOTTEST：N.Flying』（2018年1月）
「Hot Potato（トゥゴウン カムジャ）」
2nd『THE REAL：N.Flying』（2017年8月）
「The Real（チンジャガ ナタナッタ）」
1st『Oh My God（ギガ マッキョ）』（2015年5月）
「ギガ マッキョ（Awesome）」
＜Single＞
『FLY HIGH PROJECT #3 ‘ポミ プシゲ（春が眩しく）’』 （2019年4月）
「ポミ プシゲ（春が眩しく）」
『FLY HIGH PROJECT #2 ‘Rooftop’』 （2019年1月）
「Rooftop（オクタプパン）」
『FLY HIGH PROJECT #1 ‘花’』（2018年10月）
「LIKE A FLOWER（コッ）」
『Lonely』（2015年10月）
「Lonely」
＜Original Soundtrack＞
「Let Me Show You」 ドラマ『知ってるワイフ』（2018年9月）
「So pretty」 ドラマ『Luvpub（恋愛屋台）』（2018年4月）
（日本）
＜Album＞
『BROTHERHOOD』（2019年5月）
＜Single＞
『Endless Summer』（2016年7月）
『Knock Knock』（2016年2月）
『One and Only』（2014年1月）
『BASKET』（2013年10月）
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2019-04-10