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NU’EST

#Artists Search l 2019-05-27


＜JR（ジェイアール）＞リーダー、ラップ

本名：キム・ジョンヒョン

生年月日：1995年6月8日

身長/体重：178cm/58kg


＜Aron（アロン）＞ボーカル、ラップ

本名：アロン・クァク（Aaron Kwak）

生年月日：1993年5月21日　米ロサンゼルス出身

身長/体重：176cm/57kg


＜ベクホ＞ボーカル

本名：カン・ドンホ

生年月日：1995年7月21日

身長/体重：179cm/63kg


＜ミンヒョン＞ボーカル

本名：ファン・ミンヒョン

生年月日：1995年8月9日

身長/体重：181cm/67kg


＜レン＞ボーカル

本名：チェ・ミンギ

生年月日：1995年11月3日

身長/体重：178cm/56kg


デビュー：2012年3月


韓国公式サイト：http://www.pledis.co.kr/html/artist/nuest

日本公式サイト：https://www.nuestjapan.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/nuest_official/

ツイッター：https://twitter.com/NUESTNEWS

フェイスブック：https://www.facebook.com/pledisnuest

ユーチューブ：https://www.youtube.com/user/pledisnuest


男性5人組グループ、NU'EST。


NU'ESTは「NU（New）、Establish、Style、Tempo」の略で「新しいスタイルを音楽に合わせて創造する」という意味を持っている。Pledisエンターテインメント所属。


2012年3月、韓国デビュー。2014年7月、日本デビュー。2017年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE101 シーズン2』にJR、べクホ、ミンヒョン、レンが参加。最終メンバーに選ばれたミンヒョンが2018年12月までプロジェクトグループ、Wanna Oneとして活動する。2019年4月、3年ぶりに5人完全体でカムバック。


＜Album＞

『Re:BIRTH』（2014年7月）

「Good Bye Bye」


＜Mini Album＞

『Happily Ever After』（2019年4月）

「BET BET」


『CANVAS』（2016年8月）

「Love Paint（every afternoon）」「Daybreak（Minhyun & JR）」


『Q is.』（2016年2月）

「ヨワンエ キサ（OVERCOME）」


『チャムコデ（Sleep Talking）』（2013年8月）

「チャムコデ（Sleep Talking）」


『ヨボセヨ（HELLO）』（2013年2月）

「ヨボセヨ（HELLO）」


『Action』（2012年7月）

「Action」


＜Single＞

「ノレ ジェモク（A Song For You）」（2019年3月）


『I'm Bad』（2015年2月）

「I'm Bad」


『FACE』（2012年3月）

「FACE」

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