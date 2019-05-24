盧武鉉元大統領10周忌と韓日関係
2019-05-24
#Artists Search l 2019-05-27
＜JR（ジェイアール）＞リーダー、ラップ
本名：キム・ジョンヒョン
生年月日：1995年6月8日
身長/体重：178cm/58kg
＜Aron（アロン）＞ボーカル、ラップ
本名：アロン・クァク（Aaron Kwak）
生年月日：1993年5月21日 米ロサンゼルス出身
身長/体重：176cm/57kg
＜ベクホ＞ボーカル
本名：カン・ドンホ
生年月日：1995年7月21日
身長/体重：179cm/63kg
＜ミンヒョン＞ボーカル
本名：ファン・ミンヒョン
生年月日：1995年8月9日
身長/体重：181cm/67kg
＜レン＞ボーカル
本名：チェ・ミンギ
生年月日：1995年11月3日
身長/体重：178cm/56kg
デビュー：2012年3月
韓国公式サイト：http://www.pledis.co.kr/html/artist/nuest
日本公式サイト：https://www.nuestjapan.com
インスタグラム：https://www.instagram.com/nuest_official/
ツイッター：https://twitter.com/NUESTNEWS
フェイスブック：https://www.facebook.com/pledisnuest
ユーチューブ：https://www.youtube.com/user/pledisnuest
男性5人組グループ、NU'EST。
NU'ESTは「NU（New）、Establish、Style、Tempo」の略で「新しいスタイルを音楽に合わせて創造する」という意味を持っている。Pledisエンターテインメント所属。
2012年3月、韓国デビュー。2014年7月、日本デビュー。2017年、サバイバルオーディション番組『PRODUCE101 シーズン2』にJR、べクホ、ミンヒョン、レンが参加。最終メンバーに選ばれたミンヒョンが2018年12月までプロジェクトグループ、Wanna Oneとして活動する。2019年4月、3年ぶりに5人完全体でカムバック。
＜Album＞
『Re:BIRTH』（2014年7月）
「Good Bye Bye」
＜Mini Album＞
『Happily Ever After』（2019年4月）
「BET BET」
『CANVAS』（2016年8月）
「Love Paint（every afternoon）」「Daybreak（Minhyun & JR）」
『Q is.』（2016年2月）
「ヨワンエ キサ（OVERCOME）」
『チャムコデ（Sleep Talking）』（2013年8月）
「チャムコデ（Sleep Talking）」
『ヨボセヨ（HELLO）』（2013年2月）
「ヨボセヨ（HELLO）」
『Action』（2012年7月）
「Action」
＜Single＞
「ノレ ジェモク（A Song For You）」（2019年3月）
『I'm Bad』（2015年2月）
「I'm Bad」
『FACE』（2012年3月）
「FACE」
2019-05-24
2019-05-19
2019-05-21