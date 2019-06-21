相次ぐ外交イベント、米朝対話は進むのか
2019-06-21
#Artists Search l 2019-06-24
＜イム・ヨンミン＞リーダー
生年月日：1995年12月25日
＜チョン・ウン＞
生年月日：1997年10月15日
＜キム・ドンヒョン＞
生年月日：1998年9月17日
＜パク・ウジン＞
生年月日：1999年11月2日
＜イ・デフィ＞
生年月日：2001年1月29日
デビュー：2019年5月
公式サイト：http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/ab6ix/
インスタグラム：https://www.instagram.com/ab6ix_official/
ツイッター：https://twitter.com/AB6IX
フェイスブック：https://www.facebook.com/AB6IX
ユーチューブ：https://www.youtube.com/AB6IX
BRAND NEW MUSIC所属の男性アイドルグループ、AB6IX。
メンバーはWanna Oneのイ・デフィ、パク・ウジン、MXMのイム・ヨンミン、キム・ドンヒョン、そしてJYP、YGに練習生として在籍していたことのあるチョン・ウンの5人。
グループ名のAB6IXは、5人のメンバーとファンが合わさって初めて完全となるBRAND NEW BOYSの絶対的完全体を意味する“ABSOLUTE SIX”とBRAND NEW MUSICの新たな地平を切り拓いていく5人のメンバーとファンの超越的結合を意味する“ABOVE BRANDNEW SIX”の略。完全性、超越性、成長性、真正性がグループのアイデンティティ。
＜Mini Album＞
『B:COMPLETE』（2019年5月）
「BREATHE」「HOLLYWOOD」
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-18