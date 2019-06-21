



＜イム・ヨンミン＞リーダー

生年月日：1995年12月25日





＜チョン・ウン＞

生年月日：1997年10月15日





＜キム・ドンヒョン＞

生年月日：1998年9月17日





＜パク・ウジン＞

生年月日：1999年11月2日





＜イ・デフィ＞

生年月日：2001年1月29日





デビュー：2019年5月





公式サイト：http://www.brandnewmusic.co.kr/portfolio-item/ab6ix/

インスタグラム：https://www.instagram.com/ab6ix_official/

ツイッター：https://twitter.com/AB6IX

フェイスブック：https://www.facebook.com/AB6IX

ユーチューブ：https://www.youtube.com/AB6IX





BRAND NEW MUSIC所属の男性アイドルグループ、AB6IX。





メンバーはWanna Oneのイ・デフィ、パク・ウジン、MXMのイム・ヨンミン、キム・ドンヒョン、そしてJYP、YGに練習生として在籍していたことのあるチョン・ウンの5人。





グループ名のAB6IXは、5人のメンバーとファンが合わさって初めて完全となるBRAND NEW BOYSの絶対的完全体を意味する“ABSOLUTE SIX”とBRAND NEW MUSICの新たな地平を切り拓いていく5人のメンバーとファンの超越的結合を意味する“ABOVE BRANDNEW SIX”の略。完全性、超越性、成長性、真正性がグループのアイデンティティ。





＜Mini Album＞

『B:COMPLETE』（2019年5月）

「BREATHE」「HOLLYWOOD」