© YONHAP News

プロジェクトグループ、Wanna One出身の男性歌手、カン・ダニエルが25日、ソロデビューアルバム『color on me』をリリースします。





アルバムにはリードトラックの「ムォヘ(何してる / What are you up to)」をはじめ、「Color」「Horizon」「I HOPE」など全5曲が収録されています。このアルバムは23日までに45万枚の予約を記録していて、カン・ダニエルの人気の高さを見せつけました。





なお、カン・ダニエルは25日午後4時よりメディアショーケースを行い、午後8時からはファンショーケースを行う予定です。