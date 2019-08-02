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ATEEZ

#Artists Search l 2019-08-05


＜キム・ホンジュン＞リーダー、ラップ 

生年月日：1998年11月7日 

 

＜パク・ソンファ＞ボーカル 

生年月日：1998年4月3日 

 

＜ジョン・ユンホ＞ボーカル 

生年月日：1999年3月23日 

 

＜カン・ヨサン＞ボーカル 

生年月日：1999年6月15日 

 

＜チェ・サン＞ボーカル 

生年月日：1999年7月10日 

 

＜ソン・ミンギ＞ラップ 

生年月日：1999年8月9日 

 

＜ジョン・ウヨン＞ボーカル 

生年月日：1999年11月26日 

 

＜チェ・ジョンホ＞メインボーカル 

生年月日：2000年10月12日 

 

デビュー：2018年10月 

 

韓国公式サイト：ateez.kqent.com 

日本公式サイト：ateez-official.jp 

インスタグラム：www.instagram.com/ateez_official_/ 

ツイッター：twitter.com/ATEEZofficial 

フェイスブック：www.facebook.com/ATEEZofficial/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/ATEEZofficial 


Block Bなどが所属するKQエンターテインメントの8人組ボーイズグループ、ATEEZ 

グループ名は「10代のすべて（A to Z）」「A TEEnager Z」という意味で、10代の若者たちが熱狂できるすべてを備えたグループを目指している。


＜Mini Album＞ 

TREASURE EP.3One To All』（20196月） 

ILLUSION」「WAVE 

 

TREASURE EP.2Zero To One』（20191月） 

Say My Name 

 

TREASURE EP.1All To Zero』（201810月） 

Pirate King」「Treasure

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