「ホワイト国」除外決定、韓国経済界の視点は?
2019-08-02
#Artists Search l 2019-08-05
＜キム・ホンジュン＞リーダー、ラップ
生年月日：1998年11月7日
＜パク・ソンファ＞ボーカル
生年月日：1998年4月3日
＜ジョン・ユンホ＞ボーカル
生年月日：1999年3月23日
＜カン・ヨサン＞ボーカル
生年月日：1999年6月15日
＜チェ・サン＞ボーカル
生年月日：1999年7月10日
＜ソン・ミンギ＞ラップ
生年月日：1999年8月9日
＜ジョン・ウヨン＞ボーカル
生年月日：1999年11月26日
＜チェ・ジョンホ＞メインボーカル
生年月日：2000年10月12日
デビュー：2018年10月
韓国公式サイト：ateez.kqent.com
日本公式サイト：ateez-official.jp
インスタグラム：www.instagram.com/ateez_official_/
ツイッター：twitter.com/ATEEZofficial
フェイスブック：www.facebook.com/ATEEZofficial/
ユーチューブ：www.youtube.com/ATEEZofficial
Block Bなどが所属するKQエンターテインメントの8人組ボーイズグループ、ATEEZ。
グループ名は「10代のすべて（A to Z）」「A TEEnager Z」という意味で、10代の若者たちが熱狂できるすべてを備えたグループを目指している。
＜Mini Album＞
『TREASURE EP.3：One To All』（2019年6月）
「ILLUSION」「WAVE」
『TREASURE EP.2：Zero To One』（2019年1月）
「Say My Name」
『TREASURE EP.1：All To Zero』（2018年10月）
「Pirate King」「Treasure」
2019-08-02
2019-08-04
2019-07-31