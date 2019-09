© YG Entertainment

兄妹デュオ、AKMU(Akdong Musician / 楽童ミュージシャン)が25日にリリースした3rdフルアルバム『航海』のリードトラック「How can I love the heartbreak, you're the one I love」が、音源チャート首位を2日連続でキープしました。





恋人との別れを歌った同曲は、26日午前の時点でBugs、ソリバダなど7つの音源チャートで首位を記録しました。また、他の収録曲も上位にランクインしており、特にBugsでは1位から10位までを同作の収録曲が独占する人気ぶりを見せました。





なお、AKMUは29日午後7時30分、ソウル・汝矣島漢江公園にてニューアルバムの発売を記念した観覧無料イベント「野外聴音会“秋夜の航海”」を開催します。