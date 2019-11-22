韓日GSOMIA 一転して継続へ
2019-11-22
#Artists Search l 2019-11-25
＜TAEMIN＞
生年月日：1993年7月18日
＜BAEKHYUN＞
生年月日：1992年5月6日
＜KAI＞
生年月日：1994年1月14日
＜TAEYONG＞
生年月日：1995年7月1日
＜MARK＞
生年月日：1999年8月2日
＜LUCAS＞
生年月日：1999年1月25日 香港出身
＜TEN＞
生年月日：1996年2月27日 タイ出身
デビュー：2019年10月
公式サイト：www.supermofficial.com
ツイッター：twitter.com/superm
インスタグラム：www.instagram.com/superm/
フェイスブック：www.facebook.com/SuperM
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCcjV926qiLr_Ghw6A0lTNjA
SMエンタテインメントと米国のCapitol Music Groupが手を組んでリリースしたグローバルプロジェクト、SuperM。
SuperMのMは“MATRIX & MASTER”の略で、才能溢れるアーティストが“Super”シナジーを届けるという意味が込められている。
メンバーはSMエンタテインメントを代表する4グループから選抜。SHINeeのTAEMIN、EXOのBAEKHYUNとKAI、NCT127のTAEYONGとMARK、WayVのLUCASとTENの7人で構成。
＜Mini Album＞
『SuperM』（2019年10月）
「Jopping」
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-17