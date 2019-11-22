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SuperM

#Artists Search l 2019-11-25


TAEMIN 

生年月日：1993年7月18日 

 

BAEKHYUN 

生年月日：1992年5月6日 

 

KAI 

生年月日：1994年1月14日 

 

TAEYONG 

生年月日：1995年7月1日 

 

MARK 

生年月日：1999年8月2日 

 

LUCAS 

生年月日：1999年1月25日　香港出身 

 

TEN 

生年月日：1996年2月27日　タイ出身 

 

デビュー：2019年10月 

 

公式サイト：www.supermofficial.com 

ツイッター：twitter.com/superm 

インスタグラム：www.instagram.com/superm/ 

フェイスブック：www.facebook.com/SuperM 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCcjV926qiLr_Ghw6A0lTNjA


SMエンタテインメントと米国のCapitol Music Groupが手を組んでリリースしたグローバルプロジェクト、SuperM。 

 

SuperMのMは“MATRIX & MASTER”の略で、才能溢れるアーティストが“Super”シナジーを届けるという意味が込められている。 

メンバーはSMエンタテインメントを代表する4グループから選抜。SHINeeのTAEMIN、EXOのBAEKHYUNKAI、NCT127のTAEYONGMARK、WayVのLUCASTENの7人で構成。 


＜Mini Album＞ 

SuperM』（2019年10月 

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