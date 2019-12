© YONHAP News

俳優チェ・ウシクが、自身が出演した映画『パラサイト 半地下の家族』(ポン・ジュノ監督)で歌った曲「ソジュ ハンジャン(焼酎一杯)」が第92回アカデミー賞「主題歌賞」のショートリスト(候補リスト)に入り、喜びました。





チェ・ウシクは17日、米映画芸術科学アカデミーが発表した「主題歌賞」ショートリストの画像を「『パラサイト』で歌った焼酎一杯が…ここに…#glassofsoju. Guys.. our song from parasite just got shortlisted.. CHEERS!」とのコメント付きでインスタグラムに投稿しました。





「ソジュ ハンジャン(焼酎一杯)」は同作のエンディング曲でポン・ジュノ監督が作詞しました。なお、同作は国際長編映画賞(外国語映画賞)のショートリスト入りも果たしています。