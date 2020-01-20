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2020 TXT FANLIVE DREAM X TOGETHER

2020-01-20

K-POP INDEX


日時：2020年37日（土）18:008日（日）16:00 

場所：ソウル・ブルースクエア・アイマーケットホール 

料金：全席 33,000ウォン 

 

ファンと共に楽しむ公演型イベント「2020 TXTTOMORROW X TOGETHER FANLIVE DREAM X TOGETHER」。 

 

BTS（防弾少年団）の弟分として2019年3月にデビューしたTXTは、「2019 MGMA」男性新人賞をはじめ、「2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」ルーキー賞、「2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT」グローバルルーキー賞、「2019 Asia Artist Awards in Vietnam」新人賞、「MMA 2019」ことしの新人賞、「2019 MAMA」男性新人賞およびWorld Wide Fans Choice賞、「第34回Golden Disc Awards」新人賞、「第9回 Gaonチャート Music Award」ことしの新人賞Physical Albums部門まで、8つの音楽授賞式で新人賞を受賞した注目のアイドルグループだ。 

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