2020 TXT FANLIVE DREAM X TOGETHER

キム・ヒソンの短編小説「ラーメンの皇帝」
2020-01-14
2020-01-20
日時：2020年3月7日（土）18:00、8日（日）16:00
場所：ソウル・ブルースクエア・アイマーケットホール
料金：全席 33,000ウォン
ファンと共に楽しむ公演型イベント「2020 TXT（TOMORROW X TOGETHER） FANLIVE DREAM X TOGETHER」。
BTS（防弾少年団）の弟分として2019年3月にデビューしたTXTは、「2019 MGMA」男性新人賞をはじめ、「2019 SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」ルーキー賞、「2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT」グローバルルーキー賞、「2019 Asia Artist Awards in Vietnam」新人賞、「MMA 2019」ことしの新人賞、「2019 MAMA」男性新人賞およびWorld Wide Fans Choice賞、「第34回Golden Disc Awards」新人賞、「第9回 Gaonチャート Music Award」ことしの新人賞Physical Albums部門まで、8つの音楽授賞式で新人賞を受賞した注目のアイドルグループだ。
2020-01-14
2020-01-08
2020-01-17