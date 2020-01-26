サム、マイウェイ～恋の一発逆転！～ (4) 지질해.
2020-01-26
#Artists Search l 2020-01-27
＜ドンホン＞
生年月日：1995年8月4日
身長/体重：179cm/58kg
＜ホヨン＞
生年月日：1998年8月10日
身長/体重：178cm/54kg
＜ミンチャン＞
生年月日：1998年9月16日
身長/体重：181cm/58kg
＜ケヒョン＞
生年月日：1999年5月14日
身長/体重：177cm/57kg
＜ヨンホ＞
生年月日：2000年5月31日
身長/体重：176cm/57kg
＜ヨンスン＞
生年月日：2000年6月17日
身長/体重：178cm/58kg
＜カンミン＞
生年月日：2003年1月25日
身長/体重：173cm/56kg
デビュー：2019年1月
公式サイト：www.jelly-fish.co.kr/sub/artist_singer02.php?prof_id=48&num=5
日本公式サイト：verivery.jp
ツイッター：twitter.com/the_verivery
インスタグラム：www.instagram.com/the_verivery/
フェイスブック：www.facebook.com/theverivery
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UC4t_pYSKIhLWFgutdzIK66Q
男性7人組アイドルグループ、VERIVERY。
グループ名は“真実”を意味するラテン語「VERI」と“とても、本当に”を意味する英語「VERY」を組み合わせた造語で「自分たちの誠実な真の姿を見せたい」という抱負が込められている。曲や振り付けはもちろん、映像も自ら制作。Jellyfishエンターテインメント所属。
＜Mini Album＞
3rd『FACE ME』（2020年1月）
「Lay Back」
2nd『VERI-ABLE』（2019年4月）
「From Now」
1st『VERI-US』（2019年1月）
「Ring Ring Ring」
＜Single＞
1st『VERI-CHILL』（2019年7月）
「Tag Tag Tag」
＜Original Soundtrack＞
「My Beauty」ドラマ『偶然発見した一日』（2019年10月）
「SUPER SPECIAL」バラエティ『今からVERIVERY』（2018年9月）
2020-01-26
2020-01-21
2020-01-17