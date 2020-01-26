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VERIVERY

#Artists Search l 2020-01-27


＜ドンホン＞ 

生年月日：1995年8月4日 

身長/体重：179cm/58kg 

 

＜ホヨン＞ 

生年月日：1998年8月10日 

身長/体重：178cm/54kg 

 

＜ミンチャン＞ 

生年月日：1998年9月16日 

身長/体重：181cm/58kg 

 

＜ケヒョン＞ 

生年月日：1999年5月14日 

身長/体重：177cm/57kg 

 

＜ヨンホ＞ 

生年月日：2000年5月31日 

身長/体重：176cm/57kg 

 

＜ヨンスン＞ 

生年月日：2000年6月17日 

身長/体重：178cm/58kg 

 

＜カンミン＞ 

生年月日：2003年1月25日 

身長/体重：173cm/56kg 

 

デビュー：2019年1月 

 

公式サイト：www.jelly-fish.co.kr/sub/artist_singer02.php?prof_id=48&num=5 

日本公式サイト：verivery.jp 

ツイッター：twitter.com/the_verivery 

インスタグラム：www.instagram.com/the_verivery/ 

フェイスブック：www.facebook.com/theverivery 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UC4t_pYSKIhLWFgutdzIK66Q 


男性7人組アイドルグループ、VERIVERY 

 

グループ名は“真実”を意味するラテン語「VERI」と“とても、本当に”を意味する英語「VERY」を組み合わせた造語で「自分たちの誠実な真の姿を見せたい」という抱負が込められている。曲や振り付けはもちろん、映像も自ら制作。Jellyfishエンターテインメント所属。


＜Mini Album＞ 

3rd『FACE ME』（20201月） 

Lay Back 

 

2nd『VERI-ABLE』（20194月） 

From Now 

 

1st『VERI-US』（20191月） 

Ring Ring Ring 

 

Single

1st『VERI-CHILL』（20197月） 

Tag Tag Tag 

 

＜Original Soundtrack

My Beauty」ドラマ『偶然発見した一日』（2019年10月） 

 

「SUPER SPECIAL」バラエティ『今からVERIVERY』（2018年9月） 

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