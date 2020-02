© Korea Music Copyright Association (KOMCA)

韓国音楽著作権協会(KOMCA)が18日に開かれる「第6回KOMCA著作権大賞」の受賞者を発表しました。





それによりますと、男性グループ、BTS(防弾少年団)の音楽プロデューサー、PDOGGが昨年に引き続き大衆部門の作詞、作曲の両分野で大賞を受賞することが分かりました。





KOMCA著作権大賞は、各分野で一年間の著作権料が最も多かったアーティストに贈られるものです。





PDOGGは昨年、BTSのアルバム『MAP OF THE SOUL:PERSONA』でリードトラックの「Boy With Luv」はじめとする収録曲の作詞、作曲を手がけました。