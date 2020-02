ペク・イェリン　「韓国大衆音楽賞」3冠達成

© Blue Vinyl

女性歌手、ペク・イェリンが第17回韓国大衆音楽賞で3冠を達成しました。





韓国大衆音楽賞選定委員会が27日、公式サイトで発表した受賞者名簿によりますと、ペク・イェリンは昨年3月にリリースしたアルバム『Our love is great』で総合分野の「ことしのアルバム」とジャンル分野の「最優秀ポップアルバム」賞を受賞しました。また、同アルバムのリードトラック「Maybe It's Not Our Fault」で「最優秀ポップソング」賞も受賞しました。





選定委員会は「ペク・イェリンは聴き手の魂を癒すことのできる成熟したアーティストに生まれ変わった」と評価しました。ペク・イェリンは昨年、JYPエンターテインメントを離れ、独立レーベルを設立、ソロ歌手として活発な活動を行ってきました。





韓国大衆音楽賞は27日にソウル・九老アートバレー芸術劇場で授賞式を行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、授賞式を取り止め、公式サイトで結果を発表しました。