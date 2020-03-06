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Rocket Punch

#Artists Search l 2020-03-09


＜ヨニ（ヨンヒ）＞ 

生年月日：2000年12月6日 

 

＜ジュリ＞ 

生年月日：1997年10月3日 

 

スユン 

生年月日：2001年3月17日 

 

＜ユンギョン＞ 

生年月日：2001年11月1日 

 

＜ソヒ＞ 

生年月日：2003年8月14日 

 

＜ダヒョン＞ 

生年月日：2005年4月29日 

 

デビュー：2019年8月 

 

公式サイト：www.woolliment.com/artists/main_rocketpunch.php 

ツイッター：twitter.com/Official_RCPC 

インスタグラム：www.instagram.com/official_rcpc_/ 

フェイスブック：www.facebook.com/rcpc06 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCDbLcCDRjmKrNtuq6O62lng 


Rocket Punchというグループ名は「単調な日常に飛ばす新鮮な一発のパンチ」という意味。メンバーはリーダーのヨニ（ヨンヒ）をはじめ、元AKB48の高橋朱里、オーディション番組『PRODUCE48に出演したスユン、ソヒを含む6人。Woollimエンタテインメント所


＜Mini Album＞ 

RED PUNCH』（2020年2月 

BOUNCY 

 

PINK PUNCH』（2019年8月 

BIM BAM BUM 

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