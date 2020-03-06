Rocket Punch

映画「ハチドリ」
2020-03-06
#Artists Search l 2020-03-09
＜ヨニ（ヨンヒ）＞
生年月日：2000年12月6日
＜ジュリ＞
生年月日：1997年10月3日
＜スユン＞
生年月日：2001年3月17日
＜ユンギョン＞
生年月日：2001年11月1日
＜ソヒ＞
生年月日：2003年8月14日
＜ダヒョン＞
生年月日：2005年4月29日
デビュー：2019年8月
公式サイト：www.woolliment.com/artists/main_rocketpunch.php
ツイッター：twitter.com/Official_RCPC
インスタグラム：www.instagram.com/official_rcpc_/
フェイスブック：www.facebook.com/rcpc06
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCDbLcCDRjmKrNtuq6O62lng
Rocket Punchというグループ名は「単調な日常に飛ばす新鮮な一発のパンチ」という意味。メンバーはリーダーのヨニ（ヨンヒ）をはじめ、元AKB48の高橋朱里、オーディション番組『PRODUCE48』に出演したスユン、ソヒを含む6人。Woollimエンターテインメント所属。
＜Mini Album＞
『RED PUNCH』（2020年2月）
「BOUNCY」
『PINK PUNCH』（2019年8月）
「BIM BAM BUM」
2020-03-06
2020-03-04
2020-02-28