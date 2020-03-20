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OVAN

#Artists Search l 2020-03-30


本名：チョ・ガンソク 

生年月日：199712月2日 

 

デビュー：2017年3月 

 

インスタグラム：www.instagram.com/ovanjinjjada1997/ 

フェイスブック：www.facebook.com/ovanpaper


シンガーソングライター、OVAN。ロマンティック・ファクトリー所属。高校生の時にヒップホップ・サバイバル公演「SUPER ROOKIE CHALLENGE」で名を知られるようになる。


Single

I Need You」（2020年3月） 

 

Christmas RoseFeat. LEEBADA）」（2019年12月） 

 

Missed Call」（2019年10月） 

 

OVAN、VAN.C「不眠」（2019年6月） 

 

SOYOUOVANRain Drop（2019年5月 ） 

 

OVANSHAUNShe is（2019年3月 ） 

She is」「Home」 

 

OVANVINXENSnowflake（2019年1月 ） 

 

Happiness」（2018年12月 ） 

 

TWENTYFeat. SHAUN）」（2018年8月） 

 

Miss FortuneFeat. VINXEN）」（2018年6月） 

 

『チィハン パム（酔った夜）』（2018年4月） 

「チィハン パム（酔った夜）（Feat. ジンシル of Mad Soul Child）」 

 

IDWSI Don't Wanna be Sad）」（2017年12月） 

 

「ク ヨンファエ チュインゴン（その映画の主人公）（Feat. JANNABI）」（2017年9月） 

 

『ノマン トゥリョジュヌン ウマク（君だけに聞かせる音楽） Vol.1』（2017年6月） 

「チョウンサラム（良い人）（Feat. pianomanキム・セジョン）」 

 

For Real」（2017年5月） 

 

VIRGIN LOVE』（2017年3月） 

VIRGIN LOVEFeat. Chancellor）」「Girl You Deserved It 

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