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Gaho

#Artists Search l 2020-04-06


生年月日：1997914 

 

デビュー：2018年1 

 

ツイッター：twitter.com/gaho88882970 

インスタグラム：www.instagram.com/ad_gaho/ 

ユーチューブ：bit.ly/gaho_youtube


シンガーソングライター、Gaho 

 

デビュー前にドラマ『あなたが眠っている間に』で俳優のイ・ジョンソクが歌った挿入歌「僕と（Come To Me）」を作曲。それを皮切りに複数のドラマサウンドトラックに参加し、名を知られるようになる。また、自身の曲でも多彩な音楽スタイルをこなし、注目されている。ヒップホップR&Bレーベル、Planetarium Records所属。


＜Mini Album＞ 

Preparation For a Journey』（2018年12月） 

「トナル ジュンビ（去る準備）」 

 

Planetarium RecordsPLT）『PLANETARIUM CASE#2』（2018年2月） 

Memory 

 

Planetarium RecordsPLT）『PLANETARIUM CASE#1』（20181月） 

Shine on youFeat. Villain）」 

 

Single

A song for you』（2020年3月） 

A song for you 

 

「PINK WALK」（2019年9月）  

「FLY」（2019年7月） 

 

Planetarium RecordsPLT）『DayOff』（2018年8月）  

チョン・ジヌ×Gaho「Insomniac 

 

Stay Here」（2018年5月） 

 

＜Original Soundtrack

「Start」ドラマ『梨泰院クラス』（2020年2月） 

「クチ アニギル（Not Over）」ドラマ『皇后の品格』（2018年12月） 

「クロッケ カスムン ティンダ（そうして胸はときめく）」ドラマ『私の恋したテリウス』（2018年10月） 

「Time」ドラマ『時間』（2018年8月） 

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