映画「エクストリーム・ジョブ」
2020-04-03
#Artists Search l 2020-04-06
生年月日：1997年9月14日
デビュー：2018年1月
ツイッター：twitter.com/gaho88882970
インスタグラム：www.instagram.com/ad_gaho/
ユーチューブ：bit.ly/gaho_youtube
シンガーソングライター、Gaho。
デビュー前にドラマ『あなたが眠っている間に』で俳優のイ・ジョンソクが歌った挿入歌「僕と（Come To Me）」を作曲。それを皮切りに複数のドラマサウンドトラックに参加し、名を知られるようになる。また、自身の曲でも多彩な音楽スタイルをこなし、注目されている。ヒップホップR&Bレーベル、Planetarium Records所属。
＜Mini Album＞
『Preparation For a Journey』（2018年12月）
「トナル ジュンビ（去る準備）」
Planetarium Records（PLT）『PLANETARIUM CASE#2』（2018年2月）
「Memory」
Planetarium Records（PLT）『PLANETARIUM CASE#1』（2018年1月）
「Shine on you（Feat. Villain）」
＜Single＞
『A song for you』（2020年3月）
「A song for you」
「PINK WALK」（2019年9月）
「FLY」（2019年7月）
Planetarium Records（PLT）『Day：Off』（2018年8月）
チョン・ジヌ×Gaho「Insomniac」
「Stay Here」（2018年5月）
＜Original Soundtrack＞
「Start」ドラマ『梨泰院クラス』（2020年2月）
「クチ アニギル（Not Over）」ドラマ『皇后の品格』（2018年12月）
「クロッケ カスムン ティンダ（そうして胸はときめく）」ドラマ『私の恋したテリウス』（2018年10月）
「Time」ドラマ『時間』（2018年8月）
2020-04-03
2020-03-31
2020-04-01