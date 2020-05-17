



＜セリム（SERIM）＞

生年月日：1999年3月3日

身長：175cm

＜アレン（ALLEN）＞

生年月日：1999年4月26日

身長：170cm

＜ジョンモ（JUNGMO）＞

生年月日：2000年2月5日

身長：180cm

＜ウビン（WOOBIN）＞

生年月日：2000年10月16日

身長：175cm

＜ウォンジン（WONJIN）＞

生年月日：2001年3月22日

身長：174cm

＜ミニ（MINHEE）＞

生年月日：2002年9月17日

身長：183cm

＜ヒョンジュン（HYEONGJUN）＞

生年月日：2002年11月30日

身長：175cm

＜テヨン（TAEYOUNG）＞

生年月日：2003年1月27日

身長：178cm

＜ソンミン（SEONGMIN）＞

生年月日：2003年8月1日

身長：170cm

デビュー：2020年4月

公式サイト：www.starship-ent.com/profile/musician/cravity.php

ツイッター：twitter.com/cravitystarship

インスタグラム：www.instagram.com/cravity_official/

フェイスブック：www.facebook.com/OfficialCRAVITY/

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ





アイドルグループ、CRAVITY。

グループ名のCRAVITYは”Creativity”と”Gravity”を合わせた言葉で「独創的な魅力で我々の宇宙（パラレルワールド）に引き込む」というアイデンティティを示している。また、”Center of Gravity”の略でもあり「異なるメンバーが一つに集まった時に完璧なバランスを成し、最高のステージを作り上げる」という抱負が込められている。STARSHIPエンターテインメント所属。





＜Mini Album＞

『CRAVITY SEASON 1. HIDEOUT：REMEMBER WHO WE ARE』（2020年4月）

「Break all the Rules」