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Cravity

#Artists Search l 2020-05-25


＜セリム（SERIM）＞ 

生年月日：199933  

身長：175cm 

 

アレンALLEN）＞ 

生年月日：1999426  

身長：170cm 

 

ジョンモJUNGMO）＞ 

生年月日：200025  

身長：180cm  

 

ウビンWOOBIN）＞ 

生年月日：20001016  

身長：175cm  

 

ウォンジンWONJIN）＞ 

生年月日：2001322  

身長：174cm 

 

ミニMINHEE）＞ 

生年月日：2002917  

身長：183cm  

 

ヒョンジュンHYEONGJUN）＞  

生年月日：20021130  

身長：175cm  

 

テヨンTAEYOUNG）＞  

生年月日：2003127  

身長：178cm 

 

ソンミンSEONGMIN）＞ 

生年月日：200381  

身長：170cm  

 

デビュー：20204 

 

公式サイト：www.starship-ent.com/profile/musician/cravity.php 

ツイッター：twitter.com/cravitystarship  

インスタグラム：www.instagram.com/cravity_official/ 

フェイスブック：www.facebook.com/OfficialCRAVITY/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ


アイドルグループ、CRAVITY 

 

グループ名のCRAVITY”Creativity””Gravity”を合わせた言葉で「独創的な魅力で我々の宇宙（パラレルワールド）に引き込む」というアイデンティティを示している。また、”Center of Gravity”の略でもあり「異なるメンバーが一つに集まった時に完璧なバランスを成し、最高のステージを作り上げる」という抱負が込められている。STARSHIPエンターテインメント所属。


＜Mini Album＞ 

CRAVITY SEASON 1. HIDEOUTREMEMBER WHO WE ARE』（20204 

Break all the Rules 

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