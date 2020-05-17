テンポガールズ (7) 할래요
2020-05-17
#Artists Search l 2020-05-25
＜セリム（SERIM）＞
生年月日：1999年3月3日
身長：175cm
＜アレン（ALLEN）＞
生年月日：1999年4月26日
身長：170cm
＜ジョンモ（JUNGMO）＞
生年月日：2000年2月5日
身長：180cm
＜ウビン（WOOBIN）＞
生年月日：2000年10月16日
身長：175cm
＜ウォンジン（WONJIN）＞
生年月日：2001年3月22日
身長：174cm
＜ミニ（MINHEE）＞
生年月日：2002年9月17日
身長：183cm
＜ヒョンジュン（HYEONGJUN）＞
生年月日：2002年11月30日
身長：175cm
＜テヨン（TAEYOUNG）＞
生年月日：2003年1月27日
身長：178cm
＜ソンミン（SEONGMIN）＞
生年月日：2003年8月1日
身長：170cm
デビュー：2020年4月
公式サイト：www.starship-ent.com/profile/musician/cravity.php
ツイッター：twitter.com/cravitystarship
インスタグラム：www.instagram.com/cravity_official/
フェイスブック：www.facebook.com/OfficialCRAVITY/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ
アイドルグループ、CRAVITY。
グループ名のCRAVITYは”Creativity”と”Gravity”を合わせた言葉で「独創的な魅力で我々の宇宙（パラレルワールド）に引き込む」というアイデンティティを示している。また、”Center of Gravity”の略でもあり「異なるメンバーが一つに集まった時に完璧なバランスを成し、最高のステージを作り上げる」という抱負が込められている。STARSHIPエンターテインメント所属。
＜Mini Album＞
『CRAVITY SEASON 1. HIDEOUT：REMEMBER WHO WE ARE』（2020年4月）
「Break all the Rules」
2020-05-17
2020-05-13
2020-05-12