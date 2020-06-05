映画「密偵」
2020-06-05
#Artists Search l 2020-06-08
デビュー：2011年、グループ・Plain Noteメンバー
インスタグラム：www.instagram.com/minho_jin_/
フェイスブック：www.facebook.com/jinminho1020
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCg3cIB6nQV9LRXkCOo9hQ2A
シンガーソングライター、ジン・ミンホ。
2011年に大学生参加の音楽イベント「大学歌謡祭」に”Plain Note”というグループで出場し、大賞を受賞。2019年にリリースした「パンマン（Half）」で圧倒的な歌唱力を見せつけ、認知度を上げた。
＜Mini Album＞
『オッテ（How About You）』（2020年4月）
「オッテ（How About You）」「イルジュニョン（The First Anniversary）」
『I’M』（2017年5月）
「ナエゲ スヌン ピョンジ（自分に書く手紙）」
＜Single＞
「パンマン（Half）」（2019年11月）
ジン・ミンホ、チェ・ヒョイン「イビョルル コンヌンダ（別れを歩む）」（2019年3月）
「HOME」（2016年11月）
「マウム（heart）」（2016年10月）
ダホン、ジン・ミンホ「ソロガ チョア（ソロがいい）」（2014年12月）
＜Original Soundtrack＞
「Always You」ドラマ『私のIDはカンナム美人』（2018年8月）
「カッカイ カミョン（近づくと）」ドラマ『素晴らしき、私の人生』（2018年1月）
「オヌナル カプチャギ（ある日突然）」ドラマ『ヨンパリ』（2015年9月）
ダホン、ジン・ミンホ「エメヘ（曖昧）」ドラマ『私の残念な彼氏』（2015年5月）
「プロボンダ（呼んでみる）」ドラマ『僕には愛しすぎる彼女』（2014年10月）
「カウル パダ（秋の海）」ドラマ『海雲台（ヘウンデ）の恋人たち』（2012年8月）
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