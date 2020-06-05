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ジン・ミンホ

#Artists Search l 2020-06-08

 

デビュー：2011年、グループ・Plain Noteメンバー


インスタグラム：www.instagram.com/minho_jin_/

フェイスブック：www.facebook.com/jinminho1020

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCg3cIB6nQV9LRXkCOo9hQ2A


シンガーソングライター、ジン・ミンホ。


2011年に大学生参加の音楽イベント「大学歌謡祭」に”Plain Note”というグループで出場し、大賞を受賞。2019年にリリースした「パンマン（Half）」で圧倒的な歌唱力を見せつけ、認知度を上げた。


＜Mini Album＞

『オッテ（How About You）』（2020年4月）

「オッテ（How About You）」「イルジュニョン（The First Anniversary）」


『I’M』（2017年5月）

「ナエゲ スヌン ピョンジ（自分に書く手紙）」


＜Single＞

「パンマン（Half）」（2019年11月）


ジン・ミンホ、チェ・ヒョイン「イビョルル コンヌンダ（別れを歩む）」（2019年3月）


「HOME」（2016年11月）


「マウム（heart）」（2016年10月）


ダホン、ジン・ミンホ「ソロガ チョア（ソロがいい）」（2014年12月）


＜Original Soundtrack＞

「Always You」ドラマ『私のIDはカンナム美人』（2018年8月）


「カッカイ カミョン（近づくと）」ドラマ『素晴らしき、私の人生』（2018年1月）


「オヌナル カプチャギ（ある日突然）」ドラマ『ヨンパリ』（2015年9月）


ダホン、ジン・ミンホ「エメヘ（曖昧）」ドラマ『私の残念な彼氏』（2015年5月）


「プロボンダ（呼んでみる）」ドラマ『僕には愛しすぎる彼女』（2014年10月）


「カウル パダ（秋の海）」ドラマ『海雲台（ヘウンデ）の恋人たち』（2012年8月）

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