「ソウルの女」で注目の日本人K-POPスターのYUKIKAさん、K-POP INDEXに出演！
2020-08-26
#Artists Search l 2020-08-31
＜チェ・ヒョンソク＞ラップ、ダンス
本名：チェ・ヒョンソク
生年月日：1999年4月21日
＜ジフン＞ボーカル、ダンス
本名：パク・ジフン
生年月日：2000年3月14日
＜ヨシ＞ラップ
本名：金本 芳典
生年月日：2000年5月15日
＜ジュンギュ＞ボーカル
本名：キム・ジュンギュ
生年月日：2000年9月9日
＜マシホ＞ボーカル、ダンス
本名：高田 真史帆
生年月日：2001年3月25日
＜ユン・ジェヒョク＞ボーカル
本名：ユン・ジェヒョク
生年月日：2001年7月23日
＜アサヒ＞ボーカル
本名：浜田 朝光
生年月日：2001年8月20日
＜バン・イェダム＞ボーカル
本名：バン・イェダム
生年月日：2002年5月7日
＜ドヨン＞ボーカル、ダンス
本名：キム・ドヨン
生年月日：2003年12月4日
＜ハルト＞ラップ
本名：渡辺 温斗
生年月日：2004年4月5日
＜パク・ジョンウ＞ボーカル
本名：パク・ジョンウ
生年月日：2004年9月28日
＜ソ・ジョンファン＞ボーカル、ダンス
本名：ソ・ジョンファン
生年月日：2005年2月18日
デビュー：2020年8月
公式サイト：www.ygfamily.com/artist/About.asp?LANGDIV=K&ATYPE=2&ARTIDX=83
公式サイト（日本）：//ygex.jp/treasure/
ツイッター：twitter.com/treasuremembers/
ツイッター（日本）：twitter.com/yg_treasure_jp
インスタグラム：www.instagram.com/yg_treasure_official/
フェイスブック：www.facebook.com/OfficialTreasure
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCx9hXYOCvUYwrprEqe4ZQHA
YGエンターテインメント所属の12人組アイドルグループ、TREASURE（トレジャー）。
サバイバルオーディション番組「YG宝石箱（YG TREASURE BOX）」で選ばれた韓国人8人、日本人4人で構成。
＜Single＞
『THE FIRST STEP：CHAPTER ONE』（2020年8月）
「BOY」
2020-08-26
2020-08-25
2020-08-28