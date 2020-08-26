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TREASURE

#Artists Search l 2020-08-31


＜チェ・ヒョンソク＞ラップ、ダンス

本名：チェ・ヒョンソク

生年月日：1999年4月21日


＜ジフン＞ボーカル、ダンス

本名：パク・ジフン

生年月日：2000年3月14日


＜ヨシ＞ラップ 

本名：金本 芳典

生年月日：2000年5月15日


＜ジュンギュ＞ボーカル 

本名：キム・ジュンギュ

生年月日：2000年9月9日


＜マシホ＞ボーカル、ダンス

本名：高田 真史帆

生年月日：2001年3月25日


＜ユン・ジェヒョク＞ボーカル 

本名：ユン・ジェヒョク

生年月日：2001年7月23日


＜アサヒ＞ボーカル

本名：浜田 朝光

生年月日：2001年8月20日


＜バン・イェダム＞ボーカル

本名：バン・イェダム

生年月日：2002年5月7日


＜ドヨン＞ボーカル、ダンス

本名：キム・ドヨン

生年月日：2003年12月4日


＜ハルト＞ラップ 

本名：渡辺 温斗

生年月日：2004年4月5日


＜パク・ジョンウ＞ボーカル

本名：パク・ジョンウ

生年月日：2004年9月28日


＜ソ・ジョンファン＞ボーカル、ダンス

本名：ソ・ジョンファン

生年月日：2005年2月18日


デビュー：2020年8月


公式サイト：www.ygfamily.com/artist/About.asp?LANGDIV=K&ATYPE=2&ARTIDX=83

公式サイト（日本）：//ygex.jp/treasure/

ツイッター：twitter.com/treasuremembers/

ツイッター（日本）：twitter.com/yg_treasure_jp

インスタグラム：www.instagram.com/yg_treasure_official/

フェイスブック：www.facebook.com/OfficialTreasure

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCx9hXYOCvUYwrprEqe4ZQHA


YGエンターテインメント所属の12人組アイドルグループ、TREASURE（トレジャー）。

サバイバルオーディション番組「YG宝石箱（YG TREASURE BOX）」で選ばれた韓国人8人、日本人4人で構成。 


＜Single＞

『THE FIRST STEP：CHAPTER ONE』（2020年8月）

「BOY」

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