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SSAK3

#Artists Search l 2020-09-14


＜ユ・ドラゴン（ユ・ジェソク）＞

生年月日：1972年8月14日


＜リンダG（イ・ヒョリ）＞

生年月日：1979年5月10日


＜ビリョン（Rain）＞

生年月日：1982年6月25日


デビュー：2020年7月


バラエティ番組『Hangout with Yoo』から生まれたプロジェクトグループ、SSAK3（サクスリー）。


メンバーはユ・ドラゴン（コメディアンのユ・ジェソク）、リンダG（女性歌手のイ・ヒョリ）、ビリョン（男性歌手のRain）。グループ名は独占という意味の韓国語「サクスリ」と英語「スリー（3人）」を組み合わせたもの。音楽チャートを独占する3人という意味が込められている。1990年代の韓国歌謡を踏襲したダンス曲をリリース。


Single

DURIJUWA×LINDA×Shinnanda』（2020年8月） 

DURIJUWA（Feat. S.B.N）」「LINDA（Feat. ユン・ミレ）」「It's Fun（Feat. MAMAMOO）」 

 

Play That Summer」（2020年7月） 

 

Beach Again」（2020年7月） 

 

In Summer（Feat. ファン・グァンヒ）」（2020年7月） 

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