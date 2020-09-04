これが知りたい！安倍首相の辞任発表と今後の韓日関係
2020-09-04
#Artists Search l 2020-09-14
＜ユ・ドラゴン（ユ・ジェソク）＞
生年月日：1972年8月14日
＜リンダG（イ・ヒョリ）＞
生年月日：1979年5月10日
＜ビリョン（Rain）＞
生年月日：1982年6月25日
デビュー：2020年7月
バラエティ番組『Hangout with Yoo』から生まれたプロジェクトグループ、SSAK3（サクスリー）。
メンバーはユ・ドラゴン（コメディアンのユ・ジェソク）、リンダG（女性歌手のイ・ヒョリ）、ビリョン（男性歌手のRain）。グループ名は独占という意味の韓国語「サクスリ」と英語「スリー（3人）」を組み合わせたもの。音楽チャートを独占する3人という意味が込められている。1990年代の韓国歌謡を踏襲したダンス曲をリリース。
＜Single＞
『DURIJUWA×LINDA×Shinnanda』（2020年8月）
「DURIJUWA（Feat. S.B.N）」「LINDA（Feat. ユン・ミレ）」「It's Fun（Feat. MAMAMOO）」
「Play That Summer」（2020年7月）
「Beach Again」（2020年7月）
「In Summer（Feat. ファン・グァンヒ）」（2020年7月）
2020-09-04
2020-09-01
2020-09-01