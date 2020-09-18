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KARD

#Artists Search l 2020-09-28


＜J.seph＞

本名：キム・テヒョン

生年月日：1992年6月21日


＜BM＞

本名：Matthew Kim

生年月日：1992年10月20日


＜チョン・ソミン＞

生年月日：1996年8月22日


＜チョン・ジウ＞

生年月日：1996年10月4日


デビュー：2016年12月


公式サイト：http://www.dspmedia.co.kr/artist/profile?ca_id=10

インスタグラム：https://www.instagram.com/official_kard/

ツイッター：https://twitter.com/KARD_Official

フェイスブック：https://www.facebook.com/officialkard

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC5OwlwvsVmf_lXHguB6OYFw


男女4人組グループ、KARD。


KARDはコンセプトとしてメンバーがK（King）、A（Ace）、R（jokeR）、D（hiDden）というポジションを持つ。BMがKing、J.sephがAce、ソミンがBlack jokeR、ジウがColor jokeR。hiDdenには予測不能な秘蔵の音楽とパフォーマンスを披露するという意味が込められている。ソミンはガールズグループのPURETTY、APRILのメンバーとして活動経験あり。DSPメディア所属。


＜Mini Album＞

『RED MOON』（2020年2月）

「RED MOON」


『RIDE ON THE WIND』（2018年7月）

「Ride on the wind」


『YOU & ME』（2017年11月）

「You In Me」


『HOLA HOLA』（2017年7月）

「Hola Hola」


＜Single＞

『Way With Words』（2020年8月）

「GUNSHOT」

「Dumb Litty」（2019年9月）

「Bomb Bomb」（2019年3月）

K.A.R.D Project Vol.3「RUMOR」（2017年4月）

K.A.R.D Project Vol.2「Don′t Recall」（2017年2月）

K.A.R.D Project Vol.1「Oh NaNa」（2016年12月）


＜Original Soundtrack＞

「Here We Now」バラエティ番組『新婚日記シーズン2』（2017年9月）

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