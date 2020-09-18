「コプチャンチョンゴル」の佐藤行衛さん
2020-09-18
#Artists Search l 2020-09-28
＜J.seph＞
本名：キム・テヒョン
生年月日：1992年6月21日
＜BM＞
本名：Matthew Kim
生年月日：1992年10月20日
＜チョン・ソミン＞
生年月日：1996年8月22日
＜チョン・ジウ＞
生年月日：1996年10月4日
デビュー：2016年12月
公式サイト：http://www.dspmedia.co.kr/artist/profile?ca_id=10
インスタグラム：https://www.instagram.com/official_kard/
ツイッター：https://twitter.com/KARD_Official
フェイスブック：https://www.facebook.com/officialkard
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UC5OwlwvsVmf_lXHguB6OYFw
男女4人組グループ、KARD。
KARDはコンセプトとしてメンバーがK（King）、A（Ace）、R（jokeR）、D（hiDden）というポジションを持つ。BMがKing、J.sephがAce、ソミンがBlack jokeR、ジウがColor jokeR。hiDdenには予測不能な秘蔵の音楽とパフォーマンスを披露するという意味が込められている。ソミンはガールズグループのPURETTY、APRILのメンバーとして活動経験あり。DSPメディア所属。
＜Mini Album＞
『RED MOON』（2020年2月）
「RED MOON」
『RIDE ON THE WIND』（2018年7月）
「Ride on the wind」
『YOU & ME』（2017年11月）
「You In Me」
『HOLA HOLA』（2017年7月）
「Hola Hola」
＜Single＞
『Way With Words』（2020年8月）
「GUNSHOT」
「Dumb Litty」（2019年9月）
「Bomb Bomb」（2019年3月）
K.A.R.D Project Vol.3「RUMOR」（2017年4月）
K.A.R.D Project Vol.2「Don′t Recall」（2017年2月）
K.A.R.D Project Vol.1「Oh NaNa」（2016年12月）
＜Original Soundtrack＞
「Here We Now」バラエティ番組『新婚日記シーズン2』（2017年9月）
2020-09-18
2020-09-15
2020-09-09