歌手、AILEEが6日午後6時、5thミニアルバム『I'm』をリリースします。





今作は、AILEEの3部作アルバムの第1弾で、愛と別れ、後悔などを繊細に表現した歌を収録。リードトラックは「When We Were In Love」で、所属事務所は「無条件の愛を受けてきた私が”私たち”という名を失った後の後悔を歌った曲。切なくも圧倒的な高音で節制された悲しみを込めました」と説明しました。





アルバムにはこの他、未熟ながらも愛する姿そのものの美しさを表現した「Beautiful Disaster」、別れの後の寂しさを描いた「What about it」など5曲が収録されています。