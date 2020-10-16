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NCT

#Artists Search l 2020-10-26


＜ジョンウ＞

生年月日：1998年2月19日

出身地：韓国


＜ルーカス＞

生年月日：1999年1月25日

出身地：香港


＜マーク＞

生年月日：1999年8月2日

出身地：カナダ


＜シャオジュン＞

生年月日：1999年8月8日

出身地：中国


＜ヘンドリー＞

生年月日：1999年9月28日

出身地：マカオ


＜ロンジュン＞

生年月日：2000年3月23日

出身地：中国


＜ジェノ＞

生年月日：2000年4月23日

出身地：韓国


＜ヘチャン＞

生年月日：2000年6月6日

出身地：韓国


＜ジェミン＞

生年月日：2000年8月13日

出身地：韓国


＜ヤンヤン＞

生年月日：2000年10月10日

出身地：台湾


＜ショウタロウ＞

生年月日：2000年11月25日

出身地：日本


＜ソンチャン＞

生年月日：2001年9月13日

出身地：韓国


＜チョンロ＞

生年月日：2001年11月22日

出身地：中国


＜チソン＞

生年月日：2002年2月5日

出身地：韓国


デビュー：2016年


公式サイト：nct.smtown.com

インスタグラム：www.instagram.com/nct/

ツイッター：twitter.com/NCTsmtown

フェイスブック：www.facebook.com/NCT.smtown

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCwgtORdDtUKhpjE1VBv6XfA


国籍メンバーによるアイドルグループ、NCT。


NCTは「Neo Culture Technology（ネオカルチャーテクノロジー）」の頭文字。活動グループ、メンバー数の制限がない新たな概念を持ったグローバルグループ。 


派生ユニットにNCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayVがある。SMエンターテインメント所属。


＜Album＞

『NCT RESONANCE Pt. 1』（2020年10月）

「Make A Wish（Birthday Song）」「Misfit」「Interlude：Past to Present」「Déjà Vu;舞代路」「From Home」


『NCT 2018 EMPATHY』（2018年3月）

「BOSS」「Baby Don't Stop」「GO」「TOUCH」

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