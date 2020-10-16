映画「福岡」
2020-10-16
#Artists Search l 2020-10-26
＜ジョンウ＞
生年月日：1998年2月19日
出身地：韓国
＜ルーカス＞
生年月日：1999年1月25日
出身地：香港
＜マーク＞
生年月日：1999年8月2日
出身地：カナダ
＜シャオジュン＞
生年月日：1999年8月8日
出身地：中国
＜ヘンドリー＞
生年月日：1999年9月28日
出身地：マカオ
＜ロンジュン＞
生年月日：2000年3月23日
出身地：中国
＜ジェノ＞
生年月日：2000年4月23日
出身地：韓国
＜ヘチャン＞
生年月日：2000年6月6日
出身地：韓国
＜ジェミン＞
生年月日：2000年8月13日
出身地：韓国
＜ヤンヤン＞
生年月日：2000年10月10日
出身地：台湾
＜ショウタロウ＞
生年月日：2000年11月25日
出身地：日本
＜ソンチャン＞
生年月日：2001年9月13日
出身地：韓国
＜チョンロ＞
生年月日：2001年11月22日
出身地：中国
＜チソン＞
生年月日：2002年2月5日
出身地：韓国
デビュー：2016年
公式サイト：nct.smtown.com
インスタグラム：www.instagram.com/nct/
ツイッター：twitter.com/NCTsmtown
フェイスブック：www.facebook.com/NCT.smtown
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCwgtORdDtUKhpjE1VBv6XfA
国籍メンバーによるアイドルグループ、NCT。
NCTは「Neo Culture Technology（ネオカルチャーテクノロジー）」の頭文字。活動グループ、メンバー数の制限がない新たな概念を持ったグローバルグループ。
派生ユニットにNCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayVがある。SMエンターテインメント所属。
＜Album＞
『NCT RESONANCE Pt. 1』（2020年10月）
「Make A Wish（Birthday Song）」「Misfit」「Interlude：Past to Present」「Déjà Vu;舞代路」「From Home」
『NCT 2018 EMPATHY』（2018年3月）
「BOSS」「Baby Don't Stop」「GO」「TOUCH」
2020-10-16
2020-10-14
2020-10-13