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払戻遠征隊

#Artists Search l 2020-11-23

＜マンオク（オム・ジョンファ）＞

生年月日：1969年8月17日


＜チョンオク（イ・ヒョリ）＞

生年月日：1979年5月10日


＜ウンビ（Jessi）＞

生年月日：1988年12月17日


＜シルビ（ファサ）＞

生年月日：1995年7月23日


デビュー：2020年10月

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCx6jsZ02B4K3SECUrkgPyzg


バラエティ番組『Hangout with Yoo』から生まれたプロジェクトグループ、refund sisters（払戻遠征隊）。


メンバーはマンオク（歌手で女優のオム・ジョンファ）、チョンオク（歌手のイ・ヒョリ）、ウンビ（歌手のJessi）、シルビ（ガールズグループ・MAMAMOOのファサ）の4人。プロデューサーはジミ・ユ（コメディアンのユ・ジェソク）。


グループ名は「歌謡界の”強いお姉さん”キャラの彼女たちと一緒なら、どんな店でもすぐ払い戻しに応じてくれるだろう」という意味を持つ。


＜Single＞

「DON'T TOUCH ME」（2020年10月）

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