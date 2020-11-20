絵本「本当の本当の顔を探して」
2020-11-20
#Artists Search l 2020-11-23
＜マンオク（オム・ジョンファ）＞
生年月日：1969年8月17日
＜チョンオク（イ・ヒョリ）＞
生年月日：1979年5月10日
＜ウンビ（Jessi）＞
生年月日：1988年12月17日
＜シルビ（ファサ）＞
生年月日：1995年7月23日
デビュー：2020年10月
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCx6jsZ02B4K3SECUrkgPyzg
バラエティ番組『Hangout with Yoo』から生まれたプロジェクトグループ、refund sisters（払戻遠征隊）。
メンバーはマンオク（歌手で女優のオム・ジョンファ）、チョンオク（歌手のイ・ヒョリ）、ウンビ（歌手のJessi）、シルビ（ガールズグループ・MAMAMOOのファサ）の4人。プロデューサーはジミ・ユ（コメディアンのユ・ジェソク）。
グループ名は「歌謡界の”強いお姉さん”キャラの彼女たちと一緒なら、どんな店でもすぐ払い戻しに応じてくれるだろう」という意味を持つ。
＜Single＞
「DON'T TOUCH ME」（2020年10月）
2020-11-20
2020-11-03
2020-06-26