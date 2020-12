本名:チョン・ジェウォン

生年月日:1989年1月26日

身長/体重:180cm/69kg





デビュー:2014年11月





公式サイト:www.antenna.co.kr/front/main.do#!/front/artist.do?SEQ=13

インスタグラム:www.instagram.com/jungjukjae/

フェイスブック:www.facebook.com/jukjaeofficial

ユーチューブ:www.youtube.com/c/jukjaeofficial





ギタリストでシンガーソングライターのJUKJAE。





「Let's Go See The Stars」を俳優のパク・ボゴムが歌ったことがきっかけで名が知られるようになる。シンガーソングライターとしての活動と並行してギタリストとしても活躍。IU、AKMU、チョン・ウンジ、テヨン、ハ・ソンウン、キム・ドンリュル、パク・ヒョシンらのアルバムやコンサートにセッションメンバーとして参加。テレビのリアリティ音楽番組『ビギン・アゲイン』シリーズにも出演。アンテナ所属。





<Album>

『ハンマディ(一言)』(2014年11月)

「タシ(再び)」「ハンマディ(一言)(Feat. チョ・ウォンソン)」「The Door」





<Mini Album>

『2006』(2020年11月)

「Shining, My 2006」





『FINE』(2017年3月)

「Let's Go See The Stars」





<Single>

「Do you want to walk with me?(Romance 101×JUKJAE)(2020年10月)

「夜作詩」(2020年9月)

「No, Thanks(Feat. Zion.T)」(2020年6月)

『ハル(一日)』(2019年11月)

「Lullaby」

「TATTOO」(2019年8月)

「I am」(2016年4月)

「She said」(2015年4月)





<Original Soundtrack>

「Moments Make Memories」ドラマ『18アゲイン』(2020年10月)

「Wish」バラエティ『トラベラー(アルゼンチン編)』(2020年3月)

「Fixx me」ドラマ『XX』(2020年2月)

「The Days Like Pictures」ドラマ『十八の瞬間』(2019年8月)

「Let's Go See The Stars」ドラマ『水曜日午後3時30分~輝く恋の時間~』(2017年6月)

「View(Album Ver.)」ドラマ『水曜日午後3時30分~輝く恋の時間~』(2017年6月)