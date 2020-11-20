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JUKJAE

#Artists Search l 2020-12-07

本名：チョン・ジェウォン

生年月日：1989年1月26日

身長/体重：180cm/69kg


デビュー：2014年11月


公式サイト：www.antenna.co.kr/front/main.do#!/front/artist.do?SEQ=13

インスタグラム：www.instagram.com/jungjukjae/

フェイスブック：www.facebook.com/jukjaeofficial

ユーチューブ：www.youtube.com/c/jukjaeofficial


ギタリストでシンガーソングライターのJUKJAE。


「Let's Go See The Stars」を俳優のパク・ボゴムが歌ったことがきっかけで名が知られるようになる。シンガーソングライターとしての活動と並行してギタリストとしても活躍。IU、AKMU、チョン・ウンジ、テヨン、ハ・ソンウン、キム・ドンリュル、パク・ヒョシンらのアルバムやコンサートにセッションメンバーとして参加。テレビのリアリティ音楽番組『ビギン・アゲイン』シリーズにも出演。アンテナ所属。


＜Album＞

『ハンマディ（一言）』（2014年11月）

「タシ（再び）」「ハンマディ（一言）（Feat. チョ・ウォンソン）」「The Door」 


＜Mini Album＞

『2006』（2020年11月）

「Shining, My 2006」


『FINE』（2017年3月）

「Let's Go See The Stars」


＜Single＞

「Do you want to walk with me?（Romance 101×JUKJAE）（2020年10月）

「夜作詩」（2020年9月）

「No, Thanks（Feat. Zion.T）」（2020年6月）

『ハル（一日）』（2019年11月）

「Lullaby」

「TATTOO」（2019年8月）

「I am」（2016年4月）

「She said」（2015年4月）


＜Original Soundtrack＞

「Moments Make Memories」ドラマ『18アゲイン』（2020年10月）

「Wish」バラエティ『トラベラー（アルゼンチン編）』（2020年3月）

「Fixx me」ドラマ『XX』（2020年2月）

「The Days Like Pictures」ドラマ『十八の瞬間』（2019年8月）

「Let's Go See The Stars」ドラマ『水曜日午後3時30分～輝く恋の時間～』（2017年6月）

「View（Album Ver.）」ドラマ『水曜日午後3時30分～輝く恋の時間～』（2017年6月）

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