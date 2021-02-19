＜ジョンウォン（JUNGWON）＞

生年月日：2004年2月9日





＜ヒスン（HEESEUNG）＞

生年月日：2001年10月15日





＜ジェイ（JAY）＞

生年月日：2002年4月20日





＜ジェイク（JAKE）＞

生年月日：2002年11月15日





＜ソンフン（SUNGHOON）＞

生年月日：2002年12月8日





＜ソヌ（SUNOO）＞

生年月日：2003年6月24日





＜ニキ（NI-KI）＞

生年月日：2005年12月9日





デビュー：2020年11月





公式サイト：beliftlab.com/artist/profile/ENHYPEN?lang=ko

公式サイト（日本）：enhypen-jp.weverse.io/

インスタグラム：www.instagram.com/enhypen/

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韓国、日本、米国、オーストラリア出身の7人組ボーイズグループ、ENHYPEN（エンハイフン）。





オーディション番組『I-LAND』で選抜されたメンバーで構成。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが共同設立したBELIFT LAB所属。





グループ名は、言葉を繋ぐ符号のハイフンのように、異なる環境で異なる人生を送ってきた7人が繋がり、互いを発見し、共に成長するという意味を持つ。音楽で人と人、世界と世界を繋ぐという抱負も込められている。





＜Mini Album＞

『BORDER：DAY ONE』（2020年11月）

「Given-Taken」「Let Me In（20 CUBE）」