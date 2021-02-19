エッセイ「どこにいても、私は私らしく」
2021-02-19
#Artists Search l 2021-03-02
＜ジョンウォン（JUNGWON）＞
生年月日：2004年2月9日
＜ヒスン（HEESEUNG）＞
生年月日：2001年10月15日
＜ジェイ（JAY）＞
生年月日：2002年4月20日
＜ジェイク（JAKE）＞
生年月日：2002年11月15日
＜ソンフン（SUNGHOON）＞
生年月日：2002年12月8日
＜ソヌ（SUNOO）＞
生年月日：2003年6月24日
＜ニキ（NI-KI）＞
生年月日：2005年12月9日
デビュー：2020年11月
公式サイト：beliftlab.com/artist/profile/ENHYPEN?lang=ko
公式サイト（日本）：enhypen-jp.weverse.io/
インスタグラム：www.instagram.com/enhypen/
ツイッター：twitter.com/ENHYPEN
ツイッター（日本）：twitter.com/ENHYPEN_JP
フェイスブック：www.facebook.com/officialENHYPEN
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCArLZtok93cO5R9RI4_Y5Jw
韓国、日本、米国、オーストラリア出身の7人組ボーイズグループ、ENHYPEN（エンハイフン）。
オーディション番組『I-LAND』で選抜されたメンバーで構成。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが共同設立したBELIFT LAB所属。
グループ名は、言葉を繋ぐ符号のハイフンのように、異なる環境で異なる人生を送ってきた7人が繋がり、互いを発見し、共に成長するという意味を持つ。音楽で人と人、世界と世界を繋ぐという抱負も込められている。
＜Mini Album＞
『BORDER：DAY ONE』（2020年11月）
「Given-Taken」「Let Me In（20 CUBE）」
2021-02-19
2021-02-17
2021-02-09