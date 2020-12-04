＜スミン（Sumin）＞

生年月日：2001年3月13日





＜シウン（Sieun）＞

生年月日：2001年8月1日





＜アイサ（ISA）＞

生年月日：2002年1月23日





＜セウン（Seeun）＞

生年月日：2003年6月14日





＜ユン（Yoon）＞

生年月日：2004年4月14日





＜ジェイ（J）＞

生年月日：2004年12月9日





デビュー：2020年11月





公式サイト：www.highup-ent.com/stayc/

インスタグラム：www.instagram.com/stayc_highup/

ツイッター：twitter.com/STAYC_official

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ユーチューブ：www.youtube.com/STAYC





TWICE、チョンハ、Apink、SISTARなど人気歌手のヒット曲を数多く生み出してきたチェ・ギュソンとラドの2人による作曲家チーム、ブラックアイド・ピルスンが初めてプロデュースした6人組ガールズグループ、STAYC（ステイシー）。





グループ名は「Star To A Young Culture」の頭文字をとったもので「若い文化をリードするスターになる」という意味。ブラックアイド・ピルスンが立ち上げたHigh Upエンターテインメント所属。





＜Single＞

1st『Star To A Young Culture』（2020年11月）

「SO BAD」