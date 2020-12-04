映画「サムジングループ英語TOEICクラス」
2020-12-04
#Artists Search l 2021-02-01
＜スミン（Sumin）＞
生年月日：2001年3月13日
＜シウン（Sieun）＞
生年月日：2001年8月1日
＜アイサ（ISA）＞
生年月日：2002年1月23日
＜セウン（Seeun）＞
生年月日：2003年6月14日
＜ユン（Yoon）＞
生年月日：2004年4月14日
＜ジェイ（J）＞
生年月日：2004年12月9日
デビュー：2020年11月
公式サイト：www.highup-ent.com/stayc/
インスタグラム：www.instagram.com/stayc_highup/
ツイッター：twitter.com/STAYC_official
フェイスブック：www.facebook.com/STAYC-108443734355615
ユーチューブ：www.youtube.com/STAYC
TWICE、チョンハ、Apink、SISTARなど人気歌手のヒット曲を数多く生み出してきたチェ・ギュソンとラドの2人による作曲家チーム、ブラックアイド・ピルスンが初めてプロデュースした6人組ガールズグループ、STAYC（ステイシー）。
グループ名は「Star To A Young Culture」の頭文字をとったもので「若い文化をリードするスターになる」という意味。ブラックアイド・ピルスンが立ち上げたHigh Upエンターテインメント所属。
＜Single＞
1st『Star To A Young Culture』（2020年11月）
「SO BAD」
2020-12-04
2021-01-26
2021-01-29