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T1419

#Artists Search l 2021-03-15

＜ノア（NOA）＞

生年月日：2000年8月2日


＜シアン（SIAN）＞

生年月日：2001年2月2日


＜ケビン（KEVIN）＞

生年月日：2001年4月8日


＜ゴヌ（GUNWOO）＞

生年月日：2002年5月28日


＜レオ（LEO）＞

生年月日：2002年10月8日


＜オン（ON）＞

生年月日：2002年10月16日


＜ゼロ（ZERO）＞

生年月日：2003年1月20日 


＜カイリ（KAIRI）＞

生年月日：2003年2月24日


＜キオ（KIO）＞

生年月日：2004年11月25日


デビュー：2021年1月


公式サイト：www.mldenter.com/t1419

インスタグラム：www.instagram.com/t1419_official/

インスタグラム（日本）：www.instagram.com/t1419_japan/

ツイッター：twitter.com/T1419_official/

ツイッター（日本）：twitter.com/T1419_JAPAN

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UC2dshAPWPLAOdNKl_Aglmhw

ユーチューブ（日本）：www.youtube.com/channel/UCQ8vhkH3sBN40wxy8RJ3cmA


ボーイズグループ、T1419。

 

韓国人のノア、シアン、ケビン、ゴヌ、オン、日本人のレオ、ゼロ、カイリ、キオの9人で構成。グループ名は「Teenager、14～19歳」の意味。MLDエンターテインメント所属。


＜Single＞

『BEFORE SUNRISE Part. 1』（2021年1月）

「ASURABALBALTA」


＜Digital Single＞

「ROW」（2020年11月）

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