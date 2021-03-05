映画「自由が丘で」
2021-03-05
#Artists Search l 2021-03-15
＜ノア（NOA）＞
生年月日：2000年8月2日
＜シアン（SIAN）＞
生年月日：2001年2月2日
＜ケビン（KEVIN）＞
生年月日：2001年4月8日
＜ゴヌ（GUNWOO）＞
生年月日：2002年5月28日
＜レオ（LEO）＞
生年月日：2002年10月8日
＜オン（ON）＞
生年月日：2002年10月16日
＜ゼロ（ZERO）＞
生年月日：2003年1月20日
＜カイリ（KAIRI）＞
生年月日：2003年2月24日
＜キオ（KIO）＞
生年月日：2004年11月25日
デビュー：2021年1月
公式サイト：www.mldenter.com/t1419
インスタグラム：www.instagram.com/t1419_official/
インスタグラム（日本）：www.instagram.com/t1419_japan/
ツイッター：twitter.com/T1419_official/
ツイッター（日本）：twitter.com/T1419_JAPAN
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UC2dshAPWPLAOdNKl_Aglmhw
ユーチューブ（日本）：www.youtube.com/channel/UCQ8vhkH3sBN40wxy8RJ3cmA
ボーイズグループ、T1419。
韓国人のノア、シアン、ケビン、ゴヌ、オン、日本人のレオ、ゼロ、カイリ、キオの9人で構成。グループ名は「Teenager、14～19歳」の意味。MLDエンターテインメント所属。
＜Single＞
『BEFORE SUNRISE Part. 1』（2021年1月）
「ASURABALBALTA」
＜Digital Single＞
「ROW」（2020年11月）
2021-03-05
2021-03-02
2021-03-09