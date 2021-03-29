BTSスペシャルトークショー KBSTVで29日放送
2021-03-29
#Artists Search l 2021-03-29
生年月日：1994年8月11日
デビュー：2018年6月
インスタグラム：www.instagram.com/song.ihan/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCfhdSgD-4ctfZ3OyzrvViBA
歌声だけでオーディションを勝ち抜いた実力派歌手、ソン・イハン。
SNSで行われたオーディション『2018 ブラインドミュージシャン』で、1万2千人を超える応募者の中から、その美声と高音で見事優勝し、デビューを果たす。
＜Mini Album＞
『fade away』（2020年3月）
「U everyday」
＜Single＞
『I will be your shining star』（2020年12月）
「I will be your shining star」
『means goodbye』（2019年3月）
「means goodbye」
『BLIND MUSICIAN』（2018年6月）
「Reason」（Hwigyeong-dong）
＜Original Soundtrack＞
「クェンチャンチガ アナ（大丈夫じゃない）」ドラマ『素晴らしい遺産』（2020年5月）
「You don't know」ウェブドラマ『ようこそ、魔女商店へ』（2019年10月）
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