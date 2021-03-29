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ソン・イハン

#Artists Search l 2021-03-29

生年月日：1994年8月11日


デビュー：2018年6月


インスタグラム：www.instagram.com/song.ihan/

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCfhdSgD-4ctfZ3OyzrvViBA


歌声だけでオーディションを勝ち抜いた実力派歌手、ソン・イハン。


SNSで行われたオーディション『2018 ブラインドミュージシャン』で、1万2千人を超える応募者の中から、その美声と高音で見事優勝し、デビューを果たす。


＜Mini Album＞

『fade away』（2020年3月）

「U everyday」


＜Single＞

『I will be your shining star』（2020年12月）

「I will be your shining star」


『means goodbye』（2019年3月）

「means goodbye」


『BLIND MUSICIAN』（2018年6月）

「Reason」（Hwigyeong-dong）


＜Original Soundtrack＞

「クェンチャンチガ アナ（大丈夫じゃない）」ドラマ『素晴らしい遺産』（2020年5月）

「You don't know」ウェブドラマ『ようこそ、魔女商店へ』（2019年10月）

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