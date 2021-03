生年月日:1994年8月11日





デビュー:2018年6月





インスタグラム:www.instagram.com/song.ihan/

ユーチューブ:www.youtube.com/channel/UCfhdSgD-4ctfZ3OyzrvViBA





歌声だけでオーディションを勝ち抜いた実力派歌手、ソン・イハン。





SNSで行われたオーディション『2018 ブラインドミュージシャン』で、1万2千人を超える応募者の中から、その美声と高音で見事優勝し、デビューを果たす。





<Mini Album>

『fade away』(2020年3月)

「U everyday」





<Single>

『I will be your shining star』(2020年12月)

「I will be your shining star」





『means goodbye』(2019年3月)

「means goodbye」





『BLIND MUSICIAN』(2018年6月)

「Reason」(Hwigyeong-dong)





<Original Soundtrack>

「クェンチャンチガ アナ(大丈夫じゃない)」ドラマ『素晴らしい遺産』(2020年5月)

「You don't know」ウェブドラマ『ようこそ、魔女商店へ』(2019年10月)