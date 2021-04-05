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明日は『ミス・トロット2』オンライン・コンサート ‐ ソウル with TikTok

2021-04-05

K-POP INDEX

日時：2021年4月18日（日）18:00

料金：33,000ウォン


TikTokアプリで観覧するオン・オフライン同時進行のコンサート

最高視聴率35.2％


地上波、ケーブルで放送された全てのバラエティ番組の中で10週連続の視聴率1位！

韓国の元祖トロット・オーディションの品格を見せた「明日は『ミス・トロット2』」

視聴者の心を鷲掴みにした感動の歌を家でお楽しみください


出演：ヤン・ジウン、ホン・ジユン、キム・ダヒョン、キム・テヨン、キム・ウィヨン、ピョルサラン、ウン・ガウン、カン・へェヨン、ファン・ウリム、ユン・テファ、キム・ヨンジ、リュ・ウォンジョン


チケット販売：インターパーク（www.globalinterpark.com）

視聴サイト：TikTok「TV CHOSUNライブルーム」（www.tiktok.com/@tvchosun_official）

公演時間：80分（オンライン限定スペシャル・ステージ40分、明日は『ミス・トロット2』ソウル公演後半部40分）

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