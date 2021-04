本名:イム・ヘギョン





デビュー:2011年12月





シンガーソングライター、CHEEZE。MAGIC STRAWBERRY SOUND所属。





2011年12月、4人組でデビュー。2017年から女性ボーカルのDalchongによるソロユニットとなる。





<Album>

『Plain』(2015年5月)

「Madeleine Love」「イルギイェボ(天気予報)」「All of the moment」「Romance」「Quitting time」





『Recipe!』(2013年4月)

「Mango」「Team Project」





<Mini Album>

『I can’t tell you everything』(2020年5月)

「Today's Mood」「That's ok」





『Plate』(2019年5月)

「We're everywhere」「Orange」





『Q』(2016年6月)

「How Do You Think」「Mood Indigo」「セビョクキル(夜明けの道)」





<Single>

「イロッケ チョアヘ ボン チョギ オプソヨ(こんなに好きになったことはありません)」(2021年3月)

「Good Night」(2020年11月)

「好きだ(bye)」(2019年3月)

「Everything to」(2018年10月)





『SHORT FILM ‘Sequence #3’』(2018年2月)

「Just as a Lie」





『SHORT FILM ‘Sequence #2’』(2018年1月)

「In a Long Dream」





『SHORT FILM ‘Sequence #1’』(2017年12月)

「See You Again」

「Be There」(2017年5月)

「bye」(2017年2月)

「Mood Indigo」(2016年5月)

「Now What(Feat. Kirin)」(2015年11月)

「I'll Be There For You」(2014年12月)

「Do It Again」(2014年7月)

「Alone」(2014年7月)

「Pinocchio」(2014年5月)

「Room #501」(2014年4月)

「Balloons」(2013年12月)

「Mystery Girl」(2013年11月)

「Ticket」(2013年10月)

「Home Alone」(2011年12月)





<Original Soundtrack>

「Daydream」ドラマ『先輩、その口紅塗らないで』(2021年2月)

「Even For A Moment」ドラマ『スタートアップ』(2020年11月)

「Little by little」ドラマ『サイコだけど大丈夫』(2020年7月)

「Raindrops」ドラマ『オーマイベイビー』(2020年5月)

「The Day We Met」ドラマ『ボーイフレンド』(2018年11月)

「Hard for me」ドラマ『リッチマン』(2018年5月)

「I Still」ドラマ『愛の温度』(2017年10月)

「オットルカ ノン(どうかな、きみは)」ドラマ『あやしいパートナー』(2017年5月)

「This is my love」ドラマ『今週、妻が浮気します』(2016年11月)