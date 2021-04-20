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TRI.BE

#Artists Search l 2021-04-26

＜ソンソン（SONGSUN）＞メインボーカル

生年月日：1997年3月22日　韓国


＜ケリー（KELLY）＞サブボーカル

生年月日：2002年1月16日　台湾


＜ジナ（JINHA）＞リードボーカル

生年月日：2003年11月21日　韓国


＜ヒョンビン（HYUNBIN）＞メインダンサー、ラッパー

生年月日：2004年5月26日　韓国


＜ジア（JIA）＞サブラッパー

生年月日：2005年7月30日　台湾


＜ソウン（SOEUN）＞メインダンサー、ラッパー

生年月日：2005年12月10日　韓国


＜ミレ（MIRE）＞リードボーカル

生年月日：2006年3月26日　日本


デビュー：2021年2月


公式サイト：tr-ent.co.kr/tri-be/

日本公式サイト：tribeofficial.jp/

インスタグラム：www.instagram.com/tribedaloca/

ツイッター：twitter.com/tribedaloca

日本公式ツイッター：twitter.com/tribe_japan

フェイスブック：www.facebook.com/tribedaloca

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCX_ISHyGPDm4esdEiubZZxQ


ヒットメーカー、シンサドン・ホレンイ（新沙洞の虎）ことS.TIGERがサウンドプロデュースを手掛ける多国籍ガールズグループ、TRI.BE（トライビー）。


メンバーは韓国出身のヒョンビン、ジナ、ソンソン、ソウン、日本出身のミレ、台湾出身のケリー、ジアの7人。


グループ名は最も完璧な形の「Triangle（三角形）」と「Be（存在）」を組み合わせたもの。「GIRL SWAG（飾らないかっこよさ）」「SELF-CONFIDENCE（自信に満ちている）」「YOUNG & FRESH（若く、新しい）」というコンセプトを持つ。


＜Single＞

『TRI.BE Da Loca』（2021年2月）

「DOOM DOOM TA」

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