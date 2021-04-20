チェ・ジョンファの短編小説「手」
2021-04-20
#Artists Search l 2021-04-26
＜ソンソン（SONGSUN）＞メインボーカル
生年月日：1997年3月22日 韓国
＜ケリー（KELLY）＞サブボーカル
生年月日：2002年1月16日 台湾
＜ジナ（JINHA）＞リードボーカル
生年月日：2003年11月21日 韓国
＜ヒョンビン（HYUNBIN）＞メインダンサー、ラッパー
生年月日：2004年5月26日 韓国
＜ジア（JIA）＞サブラッパー
生年月日：2005年7月30日 台湾
＜ソウン（SOEUN）＞メインダンサー、ラッパー
生年月日：2005年12月10日 韓国
＜ミレ（MIRE）＞リードボーカル
生年月日：2006年3月26日 日本
デビュー：2021年2月
公式サイト：tr-ent.co.kr/tri-be/
日本公式サイト：tribeofficial.jp/
インスタグラム：www.instagram.com/tribedaloca/
ツイッター：twitter.com/tribedaloca
日本公式ツイッター：twitter.com/tribe_japan
フェイスブック：www.facebook.com/tribedaloca
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCX_ISHyGPDm4esdEiubZZxQ
ヒットメーカー、シンサドン・ホレンイ（新沙洞の虎）ことS.TIGERがサウンドプロデュースを手掛ける多国籍ガールズグループ、TRI.BE（トライビー）。
メンバーは韓国出身のヒョンビン、ジナ、ソンソン、ソウン、日本出身のミレ、台湾出身のケリー、ジアの7人。
グループ名は最も完璧な形の「Triangle（三角形）」と「Be（存在）」を組み合わせたもの。「GIRL SWAG（飾らないかっこよさ）」「SELF-CONFIDENCE（自信に満ちている）」「YOUNG & FRESH（若く、新しい）」というコンセプトを持つ。
＜Single＞
『TRI.BE Da Loca』（2021年2月）
「DOOM DOOM TA」
2021-04-20
2021-04-20
2021-04-16