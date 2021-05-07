＜ジウン＞

生年月日：1997年9月4日





＜ゴウン＞

生年月日：1999年9月3日





＜ドシ＞

生年月日：2000年2月11日





＜イレ＞

生年月日：2002年4月30日





＜ユキ＞

生年月日：2002年11月6日 日本





＜チェイン＞

生年月日：2002年12月5日





＜スアン＞

生年月日：2003年7月11日

デビュー：2021年3月

インスタグラム：https://www.instagram.com/purplekiss_official/

ツイッター：https://twitter.com/RBW_PURPLEKISS/

フェイスブック：https://www.facebook.com/Purple-Kiss-107594467703100/

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCor8nQnEdMs4eBcU-uVBQ8g





ガールズグループ、PURPLE KISS。





メンバーは日本人を含む7人。MAMAMOOの妹分グループ。RBW所属。

グループ名は、いくつかの色が混ざって作られた紫色のように、各メンバーの個性が集まって作られた音楽カラーを示すパープル（Purple）と、多くの物語の中で愛の力を表現する時に使われるキス（Kiss）を組み合わせたもので、紫色のように多様な音楽カラーで多くの人に愛を伝えるという意味を持つ。





＜Mini Album＞

『INTO VIOLET』（2021年3月）

「Ponzona」





＜Single＞

PRE-DEBUT「Can We Talk Again」（2021年2月）

PRE-DEBUT「My Heart Skip a Beat」（2020年11月）