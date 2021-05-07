小説「パチンコ」
2021-05-07
#Artists Search l 2021-05-10
＜ジウン＞
生年月日：1997年9月4日
＜ゴウン＞
生年月日：1999年9月3日
＜ドシ＞
生年月日：2000年2月11日
＜イレ＞
生年月日：2002年4月30日
＜ユキ＞
生年月日：2002年11月6日 日本
＜チェイン＞
生年月日：2002年12月5日
＜スアン＞
生年月日：2003年7月11日
デビュー：2021年3月
インスタグラム：https://www.instagram.com/purplekiss_official/
ツイッター：https://twitter.com/RBW_PURPLEKISS/
フェイスブック：https://www.facebook.com/Purple-Kiss-107594467703100/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCor8nQnEdMs4eBcU-uVBQ8g
ガールズグループ、PURPLE KISS。
メンバーは日本人を含む7人。MAMAMOOの妹分グループ。RBW所属。
グループ名は、いくつかの色が混ざって作られた紫色のように、各メンバーの個性が集まって作られた音楽カラーを示すパープル（Purple）と、多くの物語の中で愛の力を表現する時に使われるキス（Kiss）を組み合わせたもので、紫色のように多様な音楽カラーで多くの人に愛を伝えるという意味を持つ。
＜Mini Album＞
『INTO VIOLET』（2021年3月）
「Ponzona」
＜Single＞
PRE-DEBUT「Can We Talk Again」（2021年2月）
PRE-DEBUT「My Heart Skip a Beat」（2020年11月）
2021-05-07
2021-04-27
2021-04-13