小説「パチンコ」
2021-05-07
#Artists Search l 2021-05-24
＜ジェイミン＞
本名：チョン・ミヌク
生年月日：1999年10月16日
＜イ・ハンギョル＞
本名：イ・ハンギョル
生年月日：1999年12月7日
＜ユジュン＞
本名：チョン・ゴン
生年月日：2000年12月22日
＜ムジン＞
本名：キム・ヒョヌ
生年月日：2001年3月29日
＜ジュンソ＞
本名：パク・ジュンソ
生年月日：2001年12月28日
＜ヨンソ＞
本名：リュ・ヨンソ
生年月日：2002年6月13日
＜ドハ＞
本名：ナ・ギュミン
生年月日：2004年3月7日
＜ビッ＞
本名：ノ・ミンジェ
生年月日：2004年7月21日
＜ナム・ドヒョン＞
本名：ナム・ドヒョン
生年月日：2004年11月10日
デビュー：2020年11月
公式サイト：https://pocketdol.co.kr/artist/BAE173
インスタグラム：https://www.instagram.com/official__bae173/
ツイッター：https://twitter.com/BAE173_official/
フェイスブック：https://www.facebook.com/BAE173.official/
ユーチューブ：www.youtube.com/c/bae173official
ボーイズグループ、BAE173。
元X1のイ・ハンギョルとナム・ドヒョンを含む9人組。グループ名は「誰よりも先に」「愛しい人」などを意味する「Before Anyone Else」の略「BAE」と完璧を意味する数字「1」、幸運の数字「73」を組み合わせたもので「最も完璧な最愛のグループになる」という意味を持つ。
PocketDol Studio所属。
＜Mini Album＞
『INTERSECTION : TRACE』（2021年4月）
「Loved You」
『INTERSECTION : SPARK』（2020年11月）
「Crush on U」「Every little thing is you」
＜Single＞
「Every little thing is you」（2020年11月）
2021-05-07
2021-05-11
2021-05-12