＜ジェイミン＞

本名：チョン・ミヌク

生年月日：1999年10月16日





＜イ・ハンギョル＞

本名：イ・ハンギョル

生年月日：1999年12月7日





＜ユジュン＞

本名：チョン・ゴン

生年月日：2000年12月22日





＜ムジン＞

本名：キム・ヒョヌ

生年月日：2001年3月29日





＜ジュンソ＞

本名：パク・ジュンソ

生年月日：2001年12月28日





＜ヨンソ＞

本名：リュ・ヨンソ

生年月日：2002年6月13日





＜ドハ＞

本名：ナ・ギュミン

生年月日：2004年3月7日





＜ビッ＞

本名：ノ・ミンジェ

生年月日：2004年7月21日





＜ナム・ドヒョン＞

本名：ナム・ドヒョン

生年月日：2004年11月10日





デビュー：2020年11月

公式サイト：https://pocketdol.co.kr/artist/BAE173

インスタグラム：https://www.instagram.com/official__bae173/

ツイッター：https://twitter.com/BAE173_official/

フェイスブック：https://www.facebook.com/BAE173.official/

ユーチューブ：www.youtube.com/c/bae173official





ボーイズグループ、BAE173。

元X1のイ・ハンギョルとナム・ドヒョンを含む9人組。グループ名は「誰よりも先に」「愛しい人」などを意味する「Before Anyone Else」の略「BAE」と完璧を意味する数字「1」、幸運の数字「73」を組み合わせたもので「最も完璧な最愛のグループになる」という意味を持つ。





PocketDol Studio所属。





＜Mini Album＞

『INTERSECTION : TRACE』（2021年4月）

「Loved You」





『INTERSECTION : SPARK』（2020年11月）

「Crush on U」「Every little thing is you」





＜Single＞

「Every little thing is you」（2020年11月）