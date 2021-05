<ジェイミン>

本名:チョン・ミヌク

生年月日:1999年10月16日





<イ・ハンギョル>

本名:イ・ハンギョル

生年月日:1999年12月7日





<ユジュン>

本名:チョン・ゴン

生年月日:2000年12月22日





<ムジン>

本名:キム・ヒョヌ

生年月日:2001年3月29日





<ジュンソ>

本名:パク・ジュンソ

生年月日:2001年12月28日





<ヨンソ>

本名:リュ・ヨンソ

生年月日:2002年6月13日





<ドハ>

本名:ナ・ギュミン

生年月日:2004年3月7日





<ビッ>

本名:ノ・ミンジェ

生年月日:2004年7月21日





<ナム・ドヒョン>

本名:ナム・ドヒョン

生年月日:2004年11月10日





デビュー:2020年11月

公式サイト:https://pocketdol.co.kr/artist/BAE173

インスタグラム:https://www.instagram.com/official__bae173/

ツイッター:https://twitter.com/BAE173_official/

フェイスブック:https://www.facebook.com/BAE173.official/

ユーチューブ:www.youtube.com/c/bae173official





ボーイズグループ、BAE173。

元X1のイ・ハンギョルとナム・ドヒョンを含む9人組。グループ名は「誰よりも先に」「愛しい人」などを意味する「Before Anyone Else」の略「BAE」と完璧を意味する数字「1」、幸運の数字「73」を組み合わせたもので「最も完璧な最愛のグループになる」という意味を持つ。





PocketDol Studio所属。





<Mini Album>

『INTERSECTION : TRACE』(2021年4月)

「Loved You」





『INTERSECTION : SPARK』(2020年11月)

「Crush on U」「Every little thing is you」





<Single>

「Every little thing is you」(2020年11月)