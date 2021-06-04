映画「玆山魚譜」
2021-06-04
#Artists Search l 2021-06-07
＜ELLA（エルラ）＞
本名：キム・ギョンジュ
生年月日：1998年3月16日
＜LOLA（ロラ）＞
本名：チェ・ユジョン
生年月日：2001年2月22日
＜SATBYEOL（セッビョル）＞
本名：チョン・ユジン
生年月日：2001年2月27日
＜DIA（ディア）＞
本名：チェ・ウンジ
生年月日：2001年7月16日
＜SUA（スア）＞
本名：チェ・スア
生年月日：2003年2月24日
＜DAJEONG（ダジョン）＞
本名：チョン・ダジョン
生年月日：2003年7月31日
デビュー：2021年2月
公式サイト：www.allartenter.com/23
インスタグラム：www.instagram.com/pixy_official_/
ツイッター：twitter.com/official_pixy/
ユーチューブ：www.youtube.com/PIXYOFFICIAL
6人組ガールズグループ、PIXY。グループ名はイングランドの神話に登場する妖精から名付けられた。ALLARTエンターテインメント所属。
＜Mini Album＞
『Fairy forest : Bravery』（2021年5月）
「Let Me Know」「The Moon」
＜Single＞
『With My Wings』（2021年2月）
「Wings」
2021-06-04
2021-06-01
2021-06-02