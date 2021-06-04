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PIXY

#Artists Search l 2021-06-07

＜ELLA（エルラ）＞

本名：キム・ギョンジュ

生年月日：1998年3月16日


＜LOLA（ロラ）＞

本名：チェ・ユジョン

生年月日：2001年2月22日


＜SATBYEOL（セッビョル）＞

本名：チョン・ユジン

生年月日：2001年2月27日


＜DIA（ディア）＞

本名：チェ・ウンジ

生年月日：2001年7月16日


＜SUA（スア）＞

本名：チェ・スア

生年月日：2003年2月24日


＜DAJEONG（ダジョン）＞

本名：チョン・ダジョン

生年月日：2003年7月31日


デビュー：2021年2月

 

公式サイト：www.allartenter.com/23

インスタグラム：www.instagram.com/pixy_official_/

ツイッター：twitter.com/official_pixy/

ユーチューブ：www.youtube.com/PIXYOFFICIAL


6人組ガールズグループ、PIXY。グループ名はイングランドの神話に登場する妖精から名付けられた。ALLARTエンターテインメント所属。


＜Mini Album＞

『Fairy forest : Bravery』（2021年5月）

「Let Me Know」「The Moon」

 

＜Single＞

『With My Wings』（2021年2月）

「Wings」

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