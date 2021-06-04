映画「玆山魚譜」
2021-06-04
#Artists Search l 2021-06-21
＜チャ・ジュヒョン（CHA JU HYUN）＞
生年月日：2000年4月1日
＜アヤミ（AYAMY）＞
生年月日：2000年7月15日
＜チェ・ジウン（CHOI JI EUN）＞
生年月日：2001年3月3日
＜マリン（MARIN）＞
生年月日：2001年3月17日
＜ナリン（NARIN）＞
生年月日：2001年10月29日
＜ユビン（YUBIN）＞
生年月日：2002年2月27日
デビュー：2020年11月
公式サイト：www.major9.net/artists/bling-bling/
インスタグラム：www.instagram.com/blingbling_new/
ツイッター：twitter.com/blingbling_new
フェイスブック：www.facebook.com/BlingBling.new
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCAXFGTwb-sxKO9pJQ85jadQ
ガールズグループ、Bling Bling（ブリンブリン）。
韓国人のジュヒョン、ジウン、ナリン、ユビン、日本人のマリン、アヤミの6人組。
グループ名の「Bling Bling」は、宝石が光に反射して輝くさまをイメージした言葉で「きらきら輝く」という意味。「Active＋BlingBling」をメインキーワードに据え「最高のアイドルグループとしてカッコよく華やかに輝く」という抱負が込められている。
＜Mini Album＞
『CONTRAST』（2021年5月）
「Oh MAMA」「G.G.B」「LA LA LA」
＜Single＞
『G.G.B』（2020年11月）
「G.G.B」「LA LA LA」
2021-06-04
2021-06-01
2021-06-01