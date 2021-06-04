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Bling Bling

#Artists Search l 2021-06-21

＜チャ・ジュヒョン（CHA JU HYUN）＞

生年月日：2000年4月1日


＜アヤミ（AYAMY）＞

生年月日：2000年7月15日


＜チェ・ジウン（CHOI JI EUN）＞

生年月日：2001年3月3日


＜マリン（MARIN）＞

生年月日：2001年3月17日


＜ナリン（NARIN）＞

生年月日：2001年10月29日


＜ユビン（YUBIN）＞

生年月日：2002年2月27日


デビュー：2020年11月

 

公式サイト：www.major9.net/artists/bling-bling/

インスタグラム：www.instagram.com/blingbling_new/

ツイッター：twitter.com/blingbling_new

フェイスブック：www.facebook.com/BlingBling.new

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCAXFGTwb-sxKO9pJQ85jadQ


ガールズグループ、Bling Bling（ブリンブリン）。

 

韓国人のジュヒョン、ジウン、ナリン、ユビン、日本人のマリン、アヤミの6人組。

 

グループ名の「Bling Bling」は、宝石が光に反射して輝くさまをイメージした言葉で「きらきら輝く」という意味。「Active＋BlingBling」をメインキーワードに据え「最高のアイドルグループとしてカッコよく華やかに輝く」という抱負が込められている。


＜Mini Album＞

『CONTRAST』（2021年5月）

「Oh MAMA」「G.G.B」「LA LA LA」

 

＜Single＞

『G.G.B』（2020年11月）

「G.G.B」「LA LA LA」

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