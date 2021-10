ⓒ MYSTIC STORY

日本のモデル、福富つきがメンバー入りしたガールズグループがシルエットティザーを公開しました。





所属事務所のMYSTIC STORYは22日、MYSTIC ROOKIESの公式SNSに6人のシルエットイメージと「it has Been a whILe to sEe you!」という英文を掲載しました。MYSTIC STORYは先日、事務所初の6人組ガールズグループを11月にデビューさせることを発表し、メンバーのうち、3人の名前と写真を公開していました。





公開されたメンバーは、ウェブドラマ「A-TEEN」に出演したキム・スヒョン、ボーイズグループ、ASTROのメンバー、ムンビンの妹でオーディション番組「UNPRETTY RAP STAR2」に出演したムン・スア、日本のファッション誌「Popteen」の元モデル、福富つきの3人です。