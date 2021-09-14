第622話 バーチャルヒューマンが大活躍！
2021-09-14
#Artists Search l 2021-09-27
本名：イ・ドンフン
生年月日：1994年10月19日
デビュー：2016年
インスタグラム：https://www.instagram.com/dhack_090sama/
フェイスブック：https://www.facebook.com/dropthehack/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/user/Dhackboy
Biography
ラッパー、D-Hack（ディヘク）。
日本のサブカルオタクなインディーミュージシャン。日本語を混ぜ込んだ歌詞や曲タイトルが特徴。ヒップホップを始めたきっかけは、学校でのいじめから抜け出すため。はじめは無理やりだったが、いつしかヒップホップの魅力にハマって曲を作るようになったという。
PATEKOとコラボしたラブソング「OHAYO MY NIGHT」がヒット。
Discography
＜Single＞
D-Hack & HOOSHI「KILL THE STAR」（2021年8月）
「D-HACK ADVENTURE（Prod. HOOSHI）」（2020年12月）
D-Hack & PATEKO「OHAYO MY NIGHT」（2020年6月）
「ウミ（IN THE SPACE）」（2020年4月）
「TWINTAIL20」（2020年3月）
『D-diary』（2020年1月）
「KOKO NI ARU」
「AITAI PLANET」（2018年6月）
「SUPER STARLIGHT」（2018年5月）
『D o'clock』（2018年3月）
「AITAI SYNDROME」「パルガン チャ（赤い車）（Feat. Jayci yucca、Yung Wave）」
「幻想少女（FANTASY GIRL）」（2016年11月）
＜EP＞
D-Hack & PATEKO『D & PATEKOMORI』（2021年3月）
「ビョルグァ クメ イヤギ（星と夢の話）（Feat. ハン・ヨハン）」「ノワ ナエ アルカディア（君と僕のアルカディア）（Feat. マホ of Adios audio）」「OHAYO MY NIGHT」
『DとYUMELAND』（2019年9月）
「現実奪還作戦」「KUMO SIGN（Feat. J;KEY）」
『D-CLASS HERO』（2019年7月）
「OKANEMOCHI CLUB（Feat. Yung Wave、Jayci Yucca）」「METCHA KAWAII（Feat. キム・ミジョン yourbeagle）」
『D-GOT FUTURE』（2018年12月）
「AHKO」「KAWATTA（Feat. Rakon）」
『D-IN TOKYO』（2018年7月）
「090（Feat. YUNGYU）」「AME GA FURU（Feat. J;KEY）」
『Ｄワ ビョル（Ｄと星）』（2017年4月）
「ウナヌン オクチョンマン（銀河は億千万）」「チョンゴンニョ（天空女（Feat. Vixy）」
『Dエ ファンサン（Dの幻想）』（2016年7月）
「ビョリ サヌン マウル（星が住む村）（Feat. Rakon）」「ヨネヌン シゴンウル ノモソ（恋愛は時空を越えて）（Feat. J;KEY）」
＜Album＞
『D-SEKAI』（2020年8月）
「DENWA GA RING RING」「ビョリ テドン ナル（星になった日）」「ナヌン ネイル クァゴエ ノワ マンナンダ（僕は明日過去の君に会う）（Feat. キム・ミジョン yourbeagle）」「ウリドゥリ イッソッタ（僕たちがいた）（Feat. Skinny Brown）」
2021-09-14
2021-09-22
2021-09-07