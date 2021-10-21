＜ヘユン（HAEYOON）＞

本名：パク・ヘユン

生年月日：1996年1月10日

＜ユジュ（YUJU）＞

本名：チェ・ユジュ

生年月日：1997年3月5日

＜ボラ（BORA）＞

本名：キム・ボラ

生年月日：1999年3月3日

＜ジウォン（JIWON）＞

本名：ホ・ジウォン

生年月日：2000年9月4日

＜レミ（REMI）＞

本名：勝野莉世（かつの・りせ）

生年月日：2001年4月26日

＜チェリン（CHAERIN）＞

本名：パク・チェリン

生年月日：2002年3月13日

＜メイ（MAY）＞

本名：廣川茉音（ひろかわ・まお）

生年月日：2004年11月16日

デビュー：2019年1月

公式サイト：https://www.fncent.com/CherryBullet/b/introduce/35895

インスタグラム：https://www.instagram.com/cherrybullet/

ツイッター：https://twitter.com/cherrybullet

フェイスブック：https://www.facebook.com/CherryBulletOfficial

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCMj-rf97DfMsZ6LbPa8Eoww

Biography

ガールズグループ、Cherry Bullet。

グループ名は「チェリー（Cherry）」と「弾丸（Bullet）」という対照的なイメージを組み合わせたもので「チェリーのように愛らしくもエネルギッシュな魅力で人々の心を狙撃する」という意味が込められている。

メンバーはデビュー当初10人組であったが、2019年12月に3人が脱退し、韓国人5人と日本人2人の7人組となる。FNCエンターテインメント所属。

Discography

＜Mini Album＞

『Cherry Rush』（2021年1月）

「Love So Sweet」

＜Single＞

「Aloha Oe」（2020年8月）

「Hands Up」（2020年2月）

『LOVE ADVENTURE』（2019年5月）

「Really Really」

『Let’s Play Cherry Bullet』（2019年1月）

「Q&A」