韓国の発射体の歴史
2021-10-21
#Artists Search l 2021-10-25
＜ヘユン（HAEYOON）＞
本名：パク・ヘユン
生年月日：1996年1月10日
＜ユジュ（YUJU）＞
本名：チェ・ユジュ
生年月日：1997年3月5日
＜ボラ（BORA）＞
本名：キム・ボラ
生年月日：1999年3月3日
＜ジウォン（JIWON）＞
本名：ホ・ジウォン
生年月日：2000年9月4日
＜レミ（REMI）＞
本名：勝野莉世（かつの・りせ）
生年月日：2001年4月26日
＜チェリン（CHAERIN）＞
本名：パク・チェリン
生年月日：2002年3月13日
＜メイ（MAY）＞
本名：廣川茉音（ひろかわ・まお）
生年月日：2004年11月16日
デビュー：2019年1月
公式サイト：https://www.fncent.com/CherryBullet/b/introduce/35895
インスタグラム：https://www.instagram.com/cherrybullet/
ツイッター：https://twitter.com/cherrybullet
フェイスブック：https://www.facebook.com/CherryBulletOfficial
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCMj-rf97DfMsZ6LbPa8Eoww
Biography
ガールズグループ、Cherry Bullet。
グループ名は「チェリー（Cherry）」と「弾丸（Bullet）」という対照的なイメージを組み合わせたもので「チェリーのように愛らしくもエネルギッシュな魅力で人々の心を狙撃する」という意味が込められている。
メンバーはデビュー当初10人組であったが、2019年12月に3人が脱退し、韓国人5人と日本人2人の7人組となる。FNCエンターテインメント所属。
Discography
＜Mini Album＞
『Cherry Rush』（2021年1月）
「Love So Sweet」
＜Single＞
「Aloha Oe」（2020年8月）
「Hands Up」（2020年2月）
『LOVE ADVENTURE』（2019年5月）
「Really Really」
『Let’s Play Cherry Bullet』（2019年1月）
「Q&A」
2021-10-21
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2021-10-13