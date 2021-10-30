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TO1

#Artists Search l 2021-11-08

＜チフン（CHI HOON）＞

生年月日：1999年4月27日

 

＜ドンゴン（DONG GEON）＞

生年月日：1999年7月15日

 

＜チャン（CHAN）＞

生年月日：1999年12月8日

 

＜ジス（JI SU）＞

生年月日：2000年1月19日

 

＜ミンス（MIN SU）＞

生年月日：2000年3月20日

 

＜ジェユン（JAE YUN）＞

生年月日：2000年8月16日

 

＜ジェイユ（J.YOU）＞

生年月日：2000年11月2日

 

＜キョンホ（KYUNG HO）＞

生年月日：2001年5月7日

 

＜ジェロム（JEROME）＞

生年月日：2001年8月25日

 

＜ウンギ（WOONG GI）＞

生年月日：2002年4月23日


デビュー：2020年4月

 

インスタグラム：https://www.instagram.com/to1_offcl/

ツイッター：https://twitter.com/TO1_offcl

フェイスブック：https://www.facebook.com/TO1offcl

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCPnd5rMdGyhvsXjY9f8DVeg

 

Biography

10人組アイドルグループ、TO1。


2019年放送のオーディション番組『TO BE WORLD KLASS』で選ばれたメンバーで構成。2021年3月にグループ名を「TOO」から「TO1」へ変更。TO1は「Together as 1」の略。


Discography

＜Mini Album＞ 

2nd『RE:ALIZE』（2021年11月）

「No More X」


1st『RE:BORN』（2021年5月）

「Son of Beast」


＜Single＞

1st『Track of CJ LiveCity』（2021年10月）

「Infinite City（Groundbreak Ver.）」（TOO）


＜Mini Album＞

2nd『Running TOOgether』（2020年7月）

「Count 1,2」

 

1st『REASON FOR BEING:仁』（2020年4月）

「Magnolia」

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