漢陽都城と“治道論”
2021-10-30
#Artists Search l 2021-11-08
＜チフン（CHI HOON）＞
生年月日：1999年4月27日
＜ドンゴン（DONG GEON）＞
生年月日：1999年7月15日
＜チャン（CHAN）＞
生年月日：1999年12月8日
＜ジス（JI SU）＞
生年月日：2000年1月19日
＜ミンス（MIN SU）＞
生年月日：2000年3月20日
＜ジェユン（JAE YUN）＞
生年月日：2000年8月16日
＜ジェイユ（J.YOU）＞
生年月日：2000年11月2日
＜キョンホ（KYUNG HO）＞
生年月日：2001年5月7日
＜ジェロム（JEROME）＞
生年月日：2001年8月25日
＜ウンギ（WOONG GI）＞
生年月日：2002年4月23日
デビュー：2020年4月
インスタグラム：https://www.instagram.com/to1_offcl/
ツイッター：https://twitter.com/TO1_offcl
フェイスブック：https://www.facebook.com/TO1offcl
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCPnd5rMdGyhvsXjY9f8DVeg
Biography
10人組アイドルグループ、TO1。
2019年放送のオーディション番組『TO BE WORLD KLASS』で選ばれたメンバーで構成。2021年3月にグループ名を「TOO」から「TO1」へ変更。TO1は「Together as 1」の略。
Discography
＜Mini Album＞
2nd『RE:ALIZE』（2021年11月）
「No More X」
1st『RE:BORN』（2021年5月）
「Son of Beast」
＜Single＞
1st『Track of CJ LiveCity』（2021年10月）
「Infinite City（Groundbreak Ver.）」（TOO）
＜Mini Album＞
2nd『Running TOOgether』（2020年7月）
「Count 1,2」
1st『REASON FOR BEING:仁』（2020年4月）
「Magnolia」
2021-10-30
2021-11-05
2021-11-03