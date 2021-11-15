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ONF 2021 LIVE CONTACT :: CODE #1. [REVERSE]

2021-11-15

K-POP INDEX

日時：2021年12月11日（土）18:00、12日（日）16:00（オン・オフライン同時公演）

料金：（パッケージ）REVERSE PACKAGE 143,000ウォン、CONTACT PACKAGE 会員 66,000ウォン、一般 77,000ウォン / （ライブのみ）44,000ウォン


ONF 2021 LIVE CONTACT :: CODE #1. [REVERSE]

ONF初単独コンサート


韓国人メンバー全員が12月末に入隊することになったONF。12月初めにニューアルバムをリリースし、コンサートを行います。コンサートでは代表曲はもちろん、ここでしか観ることのできないスペシャルステージも準備。初めての単独コンサートのためにメンバーたちが積極的にアイデアを出し合いました。


オンラインチケット（INTERPARKにて前売り）日・英・中、字幕付き

パッケージ詳細

1. REVERSE PACKAGE：12月11、12両日ストリーミング、リハーサル観覧、VOD、CONTACT DAY PASS、メンバー6人・団体PHOTOCARD、ONLINE INVITATION CARD 

2. CONTACT PACKAGE：ストリーミング、リハーサル観覧、VOD

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