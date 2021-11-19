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BE'O

#Artists Search l 2021-11-29

本名：ユ・チャヌク

生年月日：2000年4月27日


デビュー：2020年9月

 

インスタグラム：https://www.instagram.com/auxi_beo/

ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCHJSOmroj5oWXphQoOQOA1A

 

Biography

ラッパー、BE'O。


ラッパー名のBE'O（ビオ）はクリスチャンネーム。ヒップホップレーベル、FameUS所属。


ソウル公演芸術高校在学中の2019年、高校生ラッパーによるバトル番組『高等ラッパー3』に出演。高校卒業後、2020年デビュー。2021年、ラップバトル番組『SHOW ME THE MONEY 10』で注目を集める。


Discography

＜Single＞

『Bipolar』（2021年5月）

「Brand（Feat. Layone）」「Suddenly」

 

「BAD LOVE」（2021年3月）

 

「Blurry in my hotel room（Feat. Kuzi）」（2021年2月）

 

『Monster』（2020年9月）

「That's Wolf」


＜Omnibus＞

『SHOW ME THE MONEY 10 Episode 3』（2021年11月）

「Limousine（Feat. MINO）（Prod. GRAY）」

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