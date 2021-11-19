エッセイ「日記」
2021-11-19
#Artists Search l 2021-11-29
本名：ユ・チャヌク
生年月日：2000年4月27日
デビュー：2020年9月
インスタグラム：https://www.instagram.com/auxi_beo/
ユーチューブ：https://www.youtube.com/channel/UCHJSOmroj5oWXphQoOQOA1A
Biography
ラッパー、BE'O。
ラッパー名のBE'O（ビオ）はクリスチャンネーム。ヒップホップレーベル、FameUS所属。
ソウル公演芸術高校在学中の2019年、高校生ラッパーによるバトル番組『高等ラッパー3』に出演。高校卒業後、2020年デビュー。2021年、ラップバトル番組『SHOW ME THE MONEY 10』で注目を集める。
Discography
＜Single＞
『Bipolar』（2021年5月）
「Brand（Feat. Layone）」「Suddenly」
「BAD LOVE」（2021年3月）
「Blurry in my hotel room（Feat. Kuzi）」（2021年2月）
『Monster』（2020年9月）
「That's Wolf」
＜Omnibus＞
『SHOW ME THE MONEY 10 Episode 3』（2021年11月）
「Limousine（Feat. MINO）（Prod. GRAY）」
2021-11-19
2021-11-16
2021-11-24