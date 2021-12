Profile

本名:ヤン・スンホ

生年月日:2000年11月15日

デビュー:2019年8月

インスタグラム:https://www.instagram.com/sokodomo/

ユーチューブ:https://www.youtube.com/channel/UC9xMQ_6OyPBehAiNu_fo5wg

Biography

ラッパー、sokodomo。





ラップバトル番組『高等ラッパー3』(2019年)、『SHOW ME THE MONEY 10』(2021年)で注目される。『SHOW ME THE MONEY 777』(2018年)にも出演。sokodomoは、sokoがSouth Korean、kodomoが日本語の子供で「韓国の子供」という意味。





Discography

<EP>

『...---...』(2021年5月)

「MM(Feat. Jay Park)(Prod. sesame)」





『WWW.Ⅲ』(2019年12月)

「TOO MUCH(Feat. Qim Isle)(Prod. BOYCOLD)」





<Single>

『SM STATION』(2020年5月)

Hitchhiker、sokodomo「Sugar」





「LOL(Prod. SQUAR)」(2020年5月)





「snow(Prod. JP)」(2019年12月)





「GO HOME(Feat. LaPamasaka)(Prod. sesame)」(2019年8月)

<Omnibus>

『SHOW ME THE MONEY 10 Final』(2021年12月)

Basick、Anandelight、Mudd the student、sokodomo「A Long Day(Feat. Zion.T)(Prod. Fisherman)」





『SHOW ME THE MONEY 10 Semi Final』(2021年11月)

「BE!(Feat. Paloalto、lIlBOI)(Prod. PEEJAY & Slom)」





『SHOW ME THE MONEY 10 Episode 2』(2021年11月)

「MERRY-GO-ROUND(Feat. Zion.T & Wonstein)(Prod. by Slom)」





『SHOW ME THE MONEY 10 Episode 1』(2021年11月)

Don Mills、Northfacegawd、sokodomo、Khakii、A-Chess「TROUBLE(Prod. Slom)」





『School Rapper 3 FINAL』(2019年4月)

「Global Extinction(Feat. KIRIN)(Prod. GroovyRoom)」





『School Rapper 3 SEMI FINAL』(2019年4月)

「Freedumb(Feat. HAON)(Prod. BOYCOLD)」





『School Rapper 3 PART 3』(2019年3月)

「U.F.O(Feat. Uneducated Kid)(Prod. GroovyRoom)」





『School Rapper 3 PART 1』(2019年3月)

sokodomo、Untell「Mirror(Prod. GroovyRoom)」