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SMTOWN LIVE 2022：SMCU EXPRESS@KWANGYA

2021-12-27

K-POP INDEX

日時：2022年1月1日（土）13:00

配信：YouTube、TikTok、Twitch、Twitter、Instagram、Facebook、Beyond LIVE

料金：無料

 

無料オンラインコンサート「SMTOWN LIVE 2022」


出演：KANGTA、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、テヨン・ヒョヨン（少女時代）、オンユ・KEY・ミンホ（SHINee）、KAI（EXO）、Red Velvet、NCT U、NCT 127、NCT DREAM、WayV、aespa、GINJO、IMLAY、RAIDEN


「SMTOWN LIVE 2022：SMCU EXPRESS@KWANGYA」が2022年1月1日午後1時からYouTube、TikTok、Twitch、Twitter、Instagram、Facebook、Beyond LIVEなどで配信されることになりました。新型コロナウイルスのパンデミックで疲弊した全世界のファンに癒しと希望を伝えたいと企画されました。　

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